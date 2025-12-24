'뼈말라' 안은진, 너무 말라서 안쓰러울 지경…결국 눈물까지 '글썽' ('키괜')

사진제공=SBS

장기용이 사람들 앞에서 안은진을 와락 끌어안았다. 수척하고 마른 안은진의 모습이 시선을 사로잡는다.SBS 수목드라마 ‘키스는 괜히 해서!’가 종영까지 단 2회 만을 남겨두고 있다. ‘천재지변급’ 키스로 단숨에 스파크가 팍팍 튀는 사랑에 빠졌지만 서로의 마음을 확인하기까지 먼 길을 돌아와야만 했던 공지혁(장기용 분)과 고다림(안은진 분)이 끝까지 알콩달콩 행복한 사랑을 이어갈 수 있을지 관심이 뜨겁다.앞서 공지혁과 고다림은 달달한 사내연애를 했다. 또 고다림은 마더TF팀 팀원들에게 자신이 위장취업을 한 이유도 고백했다. 그렇게 모든 것을 털어놓고 앞으로 나아갈 일만 남았다고 생각한 순간, 마더TF팀에게 큰 위기가 찾아왔다. 마더TF팀이 개발한 신제품과 똑같은 제품을 경쟁사에서 먼저 출시한 것. 이에 공지혁 아버지 공창호(최광일 분)가 고다림의 따귀까지 때려 공지혁을 분노하게 했다.이런 가운데 24일 ‘키스는 괜히 해서!’ 제작진이 13회 본방송을 앞두고 큰 시련 앞에서도 오직 서로만 바라보는 공지혁과 고다림의 모습을 공개했다. 두 사람의 사랑을, 일에 대한 열정을, 마더TF팀에 대한 애정을 잘 아는 시청자들에게는 안타까운 동시에 두 사람을 응원하고 싶게 만드는 장면이다.사진 속 고다림은 갑작스러운 상황에 매우 놀란 듯한 모습이다. 눈에는 눈물까지 그렁그렁 맺혀 있다. 그런 고다림 앞에 선 공지혁. 공지혁의 눈에는 고다림을 향한 굳건한 사랑과 믿음이 가득 담겨 있다. 결국 공지혁은 많은 사람들이 둘러싸인 곳에서 불안해하는 고다림을 와락 끌어안기까지 한 모습이다.이와 함께 공지혁은 아버지 공창호, 누나 공지혜(정가희 분) 앞에서 고다림에 대해 “제가 이 여자 사랑하거든요”라고 당당하게 고백한다고. 반드시 고다림을 지켜내겠다는 공지혁의 단호한 의지와 깊은 사랑이, 고다림의 마음은 물론 시청자들의 마음까지 뭉클하게 할 것으로 기대된다.‘키스는 괜히 해서!’ 제작진은 "13회에서는 고다림을 향한 공지혁의 사랑이 더욱 굳건해질 것이다. 장기용, 안은진 두 배우는 위기 속 더욱 커져가는 사랑을 깊이 있고 섬세한 연기로 그려냈다. 나보다 상대를 먼저 생각하는 공지혁과 고다림의 깊은 사랑, 이를 애틋하게 담아낸 장기용X안은진 두 배우의 열연에 많은 관심과 기대 부탁드린다”고 전했다.‘키스는 괜히 해서!’ 13회는 24일 오후 9시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr