사진=텐아시아DB

사진=매니지먼트 런

금동현이 배우 전문 팬덤 플랫폼 하이앤드(HIAND)에 새롭게 합류한다.하이앤드는 오는 24일, 금동현의 전용 라운지를 정식 오픈하고 팬들과의 본격적인 소통을 시작한다고 밝혔다. 금동현은 이펙스 탈퇴 후 이달 초 진영, 박성웅 등 유명 배우가 다수 소속된 매니지먼트 런에 새로운 둥지를 텄다.이번 입점은 금동현이 배우로 전향한 이후 처음으로 선보이는 공식 팬 소통 행보다. 하이앤드 내에서 팬들과 직접 메시지를 주고받을 수 있는 DM(다이렉트 메시지) 기능과 전용 커뮤니티 공간을 통해 보다 가까운 교감을 이어갈 예정이다.금동현은 가수로 먼저 데뷔한 뒤 배우로 전향해 차근차근 연기 활동의 폭을 넓혀온 신예 배우다. 2019년 Mnet '프로듀스 X 101'을 통해 대중에 얼굴을 알린 뒤, 2021년 그룹 이펙스로 가요계에 데뷔했다. 이후 티빙 오리지널 드라마 '당신의 운명을 쓰고 있습니다', 웹드라마 '일진에게 찍혔을 때2', '일진에게 반했을 때', 드라마 '네가 빠진 세계' 등에 출연하며 연기 활동을 병행해왔다. 금동현은 '프로듀스 X 101'에서 실제 최종 순위 8위를 기록해 데뷔권에 올랐다. 그러나 순위 조작 사태로 방송에서 14위로 밀려나 엑스원에 합류하지 못했다. 이후 엑스원은 조작 논란에 휘말리며 해체됐다.입점을 기념해 하이앤드 독점 웰컴 영상도 공개된다. 금동현의 진솔한 인사와 메시지가 담긴 웰컴 영상은 전용 라운지를 통해 확인할 수 있다. 또한 DM 기능 오픈을 기념한 이벤트도 진행된다. 이벤트 동안 DM 구독에 참여한 팬 전원에게는 하이앤드 독점 미공개 포토 카드가 증정될 예정으로, 팬들에게 특별한 선물이 될 전망이다.하이앤드는 배우와 팬이 1:1로 소통할 수 있는 DM 기능을 비롯해, 배우별 전용 커뮤니티 라운지를 통해 작품 활동 소식과 하이앤드에서만 공개되는 독점 콘텐츠를 포함한 다양한 콘텐츠를 제공하는 배우 전문 팬 소통 플랫폼이다. 또한 '하이앤드 샵(HIAND Shop)'을 통해 배우 공식 MD를 구매할 수 있어, 소통과 콘텐츠, 커머스를 아우르는 팬 경험을 제공하고 있다.금동현은 "팬분들과 함께 소중한 추억을 하나하나 쌓아갈 수 있고, 저의 평범한 일상과 이야기를 가까이서 나눌 수 있는 공간이 생겨서 너무 좋아요. 하이앤드에서 팬분들과 함께할 순간들 또한 많이 기대해 주세요"라며 하이앤드 합류 소감을 전했다. 금동현의 전용 라운지 및 DM 기능은 12월 24일부터 하이앤드 앱을 통해 이용할 수 있다.하이앤드의 운영사인 유니켐은 최근 300억 원 규모의 BW 발행 청약 완판을 기록하며 확보된 재무적 추진력을 바탕으로 플랫폼 고도화와 글로벌 시장 선점에 박차를 가하고 있다. 피혁 전문 제조 기업에서 엔터테인먼트 플랫폼 사업으로 성공적인 체질 개선을 이뤄낸 유니켐은, 하이앤드를 통해 배우와 팬 사이의 '개인적인 연결'을 강화하고 고품질의 콘텐츠 및 MD를 제공하는 수직 통합형 비즈니스 모델을 실현하고 있다. 이번 금동현의 합류 역시 이러한 유니켐의 신사업 전략 아래에 플랫폼의 다양성과 성장성을 확장하는 중요한 이정표가 될 전망이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr