사진=SBS '아니 근데 진짜'

'아니 근데 진짜' 한혜진이 공개 연애에 긍정적 반응을 보였다.23일 방송된 SBS 예능 프로그램 '아니 근데 진짜!'에는 '신개념 토크쇼 2대2 미팅'에 모델 한혜진이 출연했다.이날 한혜진은 최근 4살 연하 배우와 진행한 소개팅에 대해 "연상과 만나면 나이가 너무 올라가잖냐"면서 "솔직히 만나는데 나이는 상관없지만, '20살 연상 VS 10살 연하' 중 굳이 고르자면 연하남이 낫겠다. 제가 운동하는 걸 좋아하기 때문에 10살 많으면 등산, 러닝도 같이 못 한다"고 솔직하게 이야기했다."연애할 때 먼저 대시하는 편"이라는 한혜진은 "예전에는 대시를 안 했다고 생각했는데, 제가 했더라. 제가 먼저 하지, 기다리지는 않는다"며 돌직구 매력을 드러냈다.탁재훈은 과거 전현무와 공개 연애했던 한혜진에게 "공개 연애할 수 있겠냐"고 물었다. 한혜진은 "감당 가능하시겠냐. 저는 감당 가능하다. 이번에는 정말 조심하셔야 한다"고 조언해 눈길을 끌었다.한혜진은 결혼 생각에 대해 "결혼은 원래 하고 싶었는데, 지금까지 못 한 거"라며 "저는 사귀는 남자의 치명적인 단점을 발견하면 조용히 헤어진다. 얘기도 안 한다. 절대 나로 인해 변하지 않는다는 걸 안다. 사람은 절대 고칠 수 없다. 어렸을 때 많이 해봤는데, 안 되더라"고 연애 스타일을 밝혔다.'헤어질 때 최악의 말'로 "넌 결혼 상대는 아니야"를 꼽은 한혜진은 "'설레는 사람이 생겼어'라는 말은 웃긴다. 그냥 가서 설레라고 응원할 것 같다. ' 그동안 너한테 쓴 돈이 아깝다'는 말도 안 긁히는데, 결혼 상대 아니라는 말은 들으면 너무 슬플 것 같다"고 전했다.울먹이는 한혜진의 눈빛에 이수지와 탁재훈은 "누구한테 이런 얘기를 들었지?"라며 궁금증을 드러냈지만, 한혜진이 발끈하며 일어나는 바람에 입을 닫았다.한혜진은 용납할 수 없는 애인의 범위에 대해 "다른 거 다 괜찮은데,예측 가능한 범위에 없는 사람, 욱하는 사람 싫다"고 밝혔다. 그러면서 "제 이상형이 친구 없는 사람이다. 남자친구랑 있을 때, 이렇게 생겼지만 되게 강아지처럼 군다. 말을 잘 듣는다. 통장도 남친이 궁금해하면 오픈한다. 왜 못 까겠냐. 가진 게 이것 뿐인데"라며 '돈을 남자한테 바치는 사주'를 인정했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr