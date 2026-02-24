윤영경, ♥남창희와 결혼식 현장 직접 공개했다…'한강 아이유' 뒤태

사진=윤영경 SNS

남창희 아내 윤영경이 결혼식 사진을 공개했다.윤영경은 지난 23일 자신의 SNS에 지인들이 올린 게시글을 리그램했다. 사진에는 지인들이 찍어준 결혼식 현장의 모습이 담겨있다. 사진을 통해 아름다운 신부의 모습과 웨딩 화보를 확인할 수 있다.남창희는 윤영경과 지난 22일 서울 중구 신라호텔 다이너스티홀에서 결혼식을 올렸다. 두 사람은 2024년 7월 연애가 알려진 뒤 약 1년 7개월 만에 부부의 연을 맺게 됐다.당초 남창희의 아내는 9살 연하의 비연예인이라고 알려졌는데, 현재는 직장인 생활을 하고 있지만 과거엔 연예계 활동을 한 것으로 확인됐다.윤영경은 동덕여자대학교 방송연예과를 졸업해 2013년 제83회 전국춘향선발대회에서 '선'을 수상했다. 이듬해 영화 '국제시장'으로 연예계에 데뷔했다. 이후 드라마 '화정', '욱씨남정기', 웹드라마 '가장 완벽한 고백사기단', 영화 '뜨거운 피' 등에 출연했다. 특히 2014년에는 MBC 예능 '무한도전'에 출연한 적 있다. 당시 '홍철아 장가 가자 특집편'에 등장, 러블리한 외모로 '한강 아이유'라고 불리며 화제를 모았다.윤영경은 현재 동대문구청 홍보과 주무관으로 일하며 구청 유튜브 채널을 통해 얼굴을 비추고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr