배우 안보현/사진=텐아시아 DB, 온라인 커뮤니티 갈무리

배우 안보현이 배우 김우빈의 결혼식에서 눈물을 닦는 장면이 공개되어 그 배경에 관심이 모이고 있다.최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 '김우빈·신민아 결혼식에서 안보현 태도 논란'이라는 제목의 영상이 확산됐다. 해당 영상에서 안보현은 10년의 열애 끝에 결실을 맺은 두 사람의 예식을 지켜보던 중, 안경을 벗고 눈물을 훔치는 동작을 취했다. 이는 웃으며 박수를 보내는 다른 하객들의 모습과 대비되며 포착됐다.안보현이 이처럼 감정을 드러낸 배경에는 김우빈과의 오랜 친분이 존재한다. 두 사람은 10대 시절 한 대학교의 모델학과 체험 프로그램에서 처음 만났다. 당시 안보현은 19세, 김우빈은 18세였으며 이후 같은 학과 선후배 사이로 인연을 지속했다.안보현은 과거 여러 방송에서 "내 인생에서 가장 중요한 사람은 김우빈"이라며 깊은 신뢰를 표현해왔다. 김우빈은 안보현보다 먼저 모델에서 배우로 전향하며 길을 제시했고, 안보현의 군 복무 시절 유일하게 면회를 온 지인으로도 알려졌다. 안보현은 "언제나 좋은 기운을 많이 받는다"라며 고마움을 기술한 바 있다.특히 지난 2017년 김우빈이 비인두암 진단을 받고 투병 생활을 할 당시에도 안보현은 곁에서 응원을 이어온 것으로 확인됐다. 오랜 시간을 함께한 친구가 연인인 배우 신민아와 부부가 되는 순간에 안보현이 감동을 숨기지 못한 것으로 풀이된다.한편 김우빈과 신민아는 지난 20일 서울 중구 신라호텔에서 비공개 결혼식을 진행했다. 두 사람은 김우빈의 투병 기간을 함께 극복했으며, 결혼을 앞두고 소외계층을 위해 기부금을 전달하기도 했다.앞서 안보현은 최근 SBS 예능 '틈만 나면'에 출연해 자신의 이력을 소개했다. 육군 의장대 출신인 그는 군 시절에 대해 "진해기지 사령부였다"라고 언급했으며, 드라마 촬영을 위해 보트 면허를 취득한 사실도 공개했다. 복싱 선수로 활동했던 과거와 관련해서는 "특기생 진학이나 실업팀 입단의 기로에서 부모님이 운동을 그만두길 바라셨다"라며 모델학과에 진학하게 된 동기를 설명했다. 이어 "친구 따라 강남 간다고, 데뷔 전부터 친했던 김우빈이 연기하러 서울 간다기에 함께 올라왔다"라며 배우로 데뷔하게 된 과정을 덧붙였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr