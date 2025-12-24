현빈·정우성, 서로 상극…욕망의 정점 vs 광기의 집념('메이드 인 코리아')

사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

디즈니+의 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아'가 오늘(24일) 첫 공개하는 가운데, 듀오 포스터 및 1~2회 예고 스틸을 선보였다. 두 주인공이 지닌 상극의 에너지가 전해진다.우민호 감독의 '메이드 인 코리아'는 1970년대 혼란과 도약이 공존했던 대한민국, 국가를 수익모델로 삼아 부와 권력의 정점에 오르려는 사내 백기태(현빈)와 그를 무서운 집념으로 벼랑 끝까지 추적하는 검사 장건영(정우성)이 시대를 관통하는 거대한 사건들과 직면하는 이야기. '메이드 인 코리아'가 오늘 1~2회를 첫 공개하며 전 세계 구독자들과 만난다.이 가운데 공개된 듀오 포스터는 서로 다른 온도의 두 인물을 대비된 색감으로 담아 대립 구도를 직관적으로 드러낸다. "백기태가 차가운 캐릭터라면 장건영은 뜨거운 캐릭터"라는 우민호 감독의 말처럼, '메이드 인 코리아'는 상극의 에너지를 지닌 두 남자의 풀파워 대결과 이를 통한 밀도 높은 전개가 펼쳐질 예정이다.함께 공개된 1~2회 예고 스틸은 앞선 듀오 포스터에 이어 기대감을 상승시킨다. 거대한 욕망에 휩싸인 비즈니스맨 백기태와 범죄 카르텔을 추적하는 외골수 검사 장건영의 팽팽한 대립이 눈길을 사로잡는다. 먼저, 비행기 좌석에 앉아 있는 백기태는 한 장면만으로도 궁금증을 자극한다. 여유로운 표정이 인상적인 첫 번째 스틸과는 사뭇 다른 분위기를 뿜어내는 백기태의 또 다른 스틸은 그가 보여줄 행보에 대한 호기심을 자극한다. 이어, 강렬한 도청 비주얼을 선보인 백기태의 모습은 원하는 것을 얻기 위해 수단과 방법을 가리지 않는 냉혹한 면모를 분명하게 드러낸다.반면, 백기태와 정면으로 맞서는 검사 장건영은 백기태의 스틸과는 전혀 다른 온도의 장면을 보여준다. 큰 안경과 투박한 코트 차림이 그의 캐릭터를 대변하며 존재감을 각인시킨다. 그리고 두 인물의 대면을 순간 포착한 장면에서, 그 차이점은 극대화되며 숨 막히는 긴장감을 전한다. 부와 권력의 정점을 노리며 이중생활을 감행하는 백기태와 범죄 카르텔의 실체 앞에서 그를 마주한 장건영. 두 인물이 처음으로 정면 충돌하는 순간은 욕망과 욕망이 맞부딪히는 격렬한 대립의 서막을 연다.'메이드 인 코리아' 1~2회는 오늘(24일) 디즈니+에서 공개되며, 12월 31일 2개, 1월 7일 1개, 1월 14일 1개의 에피소드를 공개, 총 6개의 에피소드를 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr