가수 이상순이 서울 평창동 자택에서 보내는 일상을 공유했다.이상순은 지난 23일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 하트 이모티콘과 함께 사진 여러 장을 게시했다.가수 이상순과 가수 이효리 부부는 2013년 결혼한 뒤 약 11년간 제주도에서 거주하다 지난해 하반기 서울로 거처를 옮겼다. 이들이 거주하는 서울 종로구 평창동 소재 단독 주택은 약 60억 원 규모이며, 전액 현금으로 매입한 것으로 확인됐다.공개된 사진에는 주택 거실과 방에서 휴식을 취하고 있는 반려견들의 모습이 담겼다. 또한 이효리가 침대에서 반려견 두 마리와 함께 잠든 장면도 포함됐다. 실내 인테리어는 간결하고 현대적인 분위기를 나타냈다.한편 이효리는 지난 9월 서울 서대문구 연희동에 요가원을 개설했다. 내년에는 넷플릭스 예능 프로그램 '유재석 캠프'에 합류해 활동을 지속할 계획이다. 해당 프로그램에는 방송인 유재석을 비롯해 배우 이광수, 배우 변우석 등이 출연을 확정했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr