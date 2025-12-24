/ 사진=텐아시아 DB

이경규가 10년 만에 ‘THE 맛있는 녀석들’에 출연한다.‘THE 맛있는 녀석들’(이하 ‘THE 맛녀석’)에서는 이경규와 함께하는 10주년 기념 ‘먹방 총회’ 특집으로, 이름 그대로 모든 ‘회(魚)’를 맛보는 생선 총집합 먹방이 펼쳐진다.1981년 제1회 MBC 개그 콘테스트로 데뷔한 이경규는 올해로 데뷔 44년 차를 맞은 코미디언 출신 방송인으로, 꾸준하게 후배들의 존경과 대중의 사랑을 받는 자타공인 ‘예능 대부’다.이처럼 예능계를 대표하는 이경규가 10주년을 맞은 ‘THE 맛녀석’에 출연하는 것은 두 예능 레전드의 만남이 성사됐다는 점에서 의미를 더한다.앞서 공개된 예고 영상에서 이경규는 멤버들과 함께 먹방은 물론, ‘총회 안건’ 코너를 통해 예능 선배로서 후배들의 고민에 진심 어린 조언을 건네는 모습이 공개되며 눈길을 끈다. 여기에 촬영 도중 자리를 박차고 일어나는 모습이 포착돼 ‘예능 대부’도 피해갈 수 없는 강력한 벌칙에 대해 궁금증이 쏠린다.또한 이날 촬영에서는 40년 만에 등장한 전설의 초대형 물고기가 메뉴로 나와 현장을 술렁이게 했다는 후문이다.오는 26일 금요일 저녁 8시 코미디TV에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr