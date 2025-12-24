사진=tvN

사진=tvN

사진=tvN

이정재가 깜짝 공개 고백을 했다.지난 23일 방송된 tvN 월화드라마 '얄미운 사랑'(연출 김가람, 극본 정여랑, 기획·제작 스튜디오드래곤, 스튜디오앤뉴, 아티스트컴퍼니) 14회에서 '착한형사 강필구 시즌 5' 기자간담회에 참석한 임현준(이정재 분)은 폭탄 고백으로 모두를 놀라게 했다. 주어를 숨긴 고백이었지만, 오롯이 위정신(임지연 분)에게로 향한 임현준의 시선은 보는 이들의 심박수를 높였다. 임현준의 공개 고백이 가져올 파장이 궁금해진다.'얄미운 사랑' 14회 시청률은 전국 가구 기준 평균 4.4% 최고 5.1%, 수도권 가구 기준 평균 4.3% 최고 5.1%를 기록하며 케이블과 종편을 포함한 동시간대 1위를 이어갔다. (닐슨코리아 유료플랫폼 기준) 앞서 지난달 열린 TV조선 '다음생은 없으니까' 제작발표회에서 주연을 맡은 김희선은 경쟁작인 tvN '얄미운 사랑'을 언급하며 "두 사람의 멜로가 공감이 가냐"며 너스레를 떨었다. '얄미운 사랑'은 이정재와 임지연의 로맨스를 그린 작품으로 두 배우는 실제로 18살 나이 차이가 나서 캐스팅 소식이 전해지자마자 일각의 대중에게 뭇매를 맞았다.위정신을 향해 돌진하던 차에서 내린 사람은 이대호(김재철 분)였다. 이대호는 자신의 경고에도 꿈쩍하지 않는 위정신에게 "위정신 기자 의사는 확인했으니 나도 내 방식대로 움직여야겠네"라며 멈추지 않을 악행을 예고했다. 윤화영(서지혜 분)은 이재형(김지훈 분)에게 과거 교통사고의 진실과 그로 인해 이재형을 매정하게 떠날 수밖에 없었다고 고백했다. 그리고 믿었던 형 이대호의 실체로 충격에 빠진 이재형에게 "지금 당신 형을 멈출 수 있는 사람은 위정신 뿐이야. 기사 스포츠은성에서 낼 수 있게 도와줘"라며 이대호에 대한 진실 보도를 도와 달라고 요청했다.이대호의 검은 손은 킹스백 엔터테인먼트로 향했다. 양해 각서에 사인을 하지 않은 황대표(최귀화 분)를 대표직에서 해임한 것이었다. 위정신에게 도움을 청한 임현준과 황 대표는 이대호와 하기완(조덕현 분) 사이의 비리, 불법 자금 세탁용으로 킹스백 엔터테인먼트가 사용됐다는 것, 자금을 마련하기 위해 회사 매각을 꾀했다는 것까지 모든 사건의 전말을 알게 됐다. 증거가 될 자료를 수집하기 위해 사무실로 향한 위정신과 황 대표는 건물에 배치된 불량배들과 대치하며 신경전을 벌였다.박병기(전성우 분)는 작업실 한편에서 잊혀 가던 영광의 순간들과 마주했다. 초심을 잃지 않는 감독이 되겠다는 과거의 포부와는 정반대의 삶을 사는 자기 모습에 각성한 박병기는 대본을 모두 휴지통에 집어넣으며 의지를 다졌다. 누구에게도 간섭받지 않는 순수한 창작 의지를 되살리겠다고 다짐하는 박병기의 눈에는 광기가 서려 있었다. 이를 알 리 없는 임현준이 여느 때처럼 대본에 간섭하려 들었지만 달라진 박병기는 앞으로 대본에서 토씨 하나 바꾸지 않을 거라며 으름장을 놓았다.박병기는 임현준의 무단 퇴근 사건에도 단단히 뿔이 난 상태였다. 그때 황대표를 통해 사무실의 상황을 전해 들은 임현준이 또 한 번 촬영장 이탈을 감행했다. 박병기도 현장 스태프들을 총동원해 임현준을 추격했다. 그렇게 킹스백 엔터테인먼트 앞에서 불량배들과 '착한형사 강필구' 팀의 싸움판이 벌어졌다. 위정신을 공격하는 불량배를 화려한 날아 차기로 제압하는 임현준은 그야말로 현실 '강필구' 그 자체였다. 위정신은 드라마에서 튀어나온 듯한 액션으로 자신을 구해준 임현준의 모습에 두근거림을 숨길 수 없었다. 격전 끝에 만신창이가 된 임현준도 돌아온 '맑눈광' 박병기를 피할 수 없었다. 그의 손에 이끌려 촬영장으로 향한 임현준은 동이 트고 나서야 촬영장을 벗어날 수 있었다.복잡하고 어지러운 상황에도 임현준의 마음을 설레게 하는 일이 생겼다. 바로 위정신과의 첫 데이트 날이 다가온 것. 한적한 기차역에 도착한 두 사람은 따사로운 햇살을 만끽하며 사람들의 시선을 신경 쓰지 않는 둘만의 시간을 보냈다. 이 기차역이 단역으로 데뷔한 자신의 추억이 담긴 장소라고 소개한 임현준은 지금껏 걸어온 배우 인생을 위정신에게 들려줬다. 그리고 자신을 강필구의 노예라고만 생각해 왔던 임현준에게 "강필구는 진짜 특별해요. 그 특별한 강필구를 임현준 씨가 연기했으니까 엄청난 행운 아닌가?"라는 위정신의 말은 새로운 울림으로 다가왔다.우여곡절 끝에 '착한형사 강필구 시즌 5'의 첫 방송이 다가왔다. 매 시즌 높은 시청률을 기록해 온 국민 드라마인 만큼 시즌 5가 받아 들 첫 번째 성적표에 이목이 쏠렸다. 하지만 앞선 시즌들보다 현저히 낮은 반응에 낙담한 '강필구' 팀은 시청자들의 관심을 환기하기 위한 기자간담회를 열기로 결정했다.그렇게 기자간담회 당일이 밝았다. 앞으로의 전개에 대한 기자들의 질문에 임현준과 박병기가 답변을 이어가며 무난하게 진행되던 간담회의 분위기는 권세나(오연서 분)가 미리 심어놓은 스캔들 질문으로 급변하기 시작했다. 과거 연인이었던 배우와 최근 다시 만난다는 소식을 들었다는 말로 서두를 연 기자는 혹시 이 자리에 스캔들의 주인공이 있냐는 질문을 던졌다. 순식간에 소란해진 장내의 열기는 임현준의 폭탄 발언으로 더욱 뜨거워졌다."지금 이 자리에 제가 좋아하는 사람이 있는 건 사실입니다"라는 주어가 생략된 고백이었지만, 임현준의 시선은 오로지 기자석의 위정신에게 향했다. 임현준의 깜짝 공개 고백이 두 사람의 관계에 어떤 변화를 가져오게 될지 이목이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr