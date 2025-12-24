박해수, 분량이 너무 적어…“감독이 너무 미안하다고” [인터뷰①]

배우 박해수가 적은 분량에 대한 자신의 생각을 밝혔다.지난 23일 서울 종로구에 위치한 한 카페에서 넷플릭스 '대홍수' 박해수와 인터뷰를 진행했다. 박해수는 검정색 목폴라에 그레이색 재킷을 입고 젠틀한 모습을 보였다.'대홍수'는 대홍수가 덮친 지구의 마지막 날, 인류가 살아남을 수 있는 마지막 희망을 건 이들이 물에 잠겨가는 아파트 속에서 벌이는 사투를 그린 SF 재난 블록버스터. 박해수는 안나가 일하는 인공지능 연구소의 인력보안팀 희조를 연기했다.이날 박해수는 생각보다 분량이 적고 희조가 기능적인 역할을 하지 못한 것에 대해 솔직한 생각을 드러냈다. 그는 "희조는 안나와 상반되는 가치관을 가졌고, 안나에게 질문을 던지는 역할"이라며 "사실 찍어놓은 분량이 더 있었다. 같이 전투를 하는 장면도 있고 안나가 위험에 처했을 때 도와주는 장면도 있었다"라고 설명했다.그러면서 "어느 순간 감독님이 불렀다. 너무너무 미안한데 (분량) 정리가 될 수도 있다고 하더라. 안나가 힘들어도 헤쳐나가야 하는 부분이라고, 안나가 해야할 일이라고 설명했다. 100% 공감하는 부분이 있었다"라고 덧붙였다.23일 글로벌 OTT 플랫폼 시청 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에 따르면 '대홍수'는 공개 이튿날인 20일부터 3일 연속 넷플릭스 글로벌 영화 부문 1위를 차지했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr