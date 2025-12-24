사진=박수홍 SNS

방송인 박수홍이 자녀 양육 과정에서 느끼는 체력적인 고충을 언급했다.지난 23일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 연말 파티와 육아 일상을 담은 영상이 게시됐다. 영상에는 박수홍 가족이 개그맨 손헌수 가족과 함께 모여 시간을 보내는 모습이 담겼다.이날 두 가족은 식사를 함께하며 박수홍의 딸 재이의 행동을 지켜보며 대화를 나눴다. 재이가 긴 옷을 입고 포즈를 취하자 박수홍은 "우리 재이는 저렇게 긴 옷을 입는 걸 좋아한다. 엄마 옷이고 뭐고 다 입는다"라며 "모델이 되려나? 내가 못 이룬 꿈을 이루려나? 싶다"라고 소감을 전했다.모임 중 박수홍은 가족과 함께 보내는 연말에 대해 "크리스마스에 이렇게 따뜻하게 보낼 수 있는 가족이 있다는 게..."라며 만족감을 표했다. 이에 동료인 개그맨 손헌수는 "저는 항상 선배님 건강 걱정이 된다"라며 우려를 나타냈다.박수홍은 건강에 대한 이야기가 나오자 "재이 예쁜 만큼 안아 주고 싶은데, 몸이 안 따라 주는 것만큼 속상한 게 없다"라고 답변하며 육아 과정에서 겪는 신체적 어려움을 설명했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr