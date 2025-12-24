[종합] 황보라, 아들 낙상 사고 날 뻔했다…아찔 "가드 빼놨는데 굴러떨어져"('보라이어티')

사진=텐아시아DB

사진='보라이어티' 영상 캡처

배우 황보라가 아들이 낙상할 뻔했다는 아찔한 경험을 털어놓았다.23일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '밤샘 육아 제발 그만...ㅣ수면교육 1타강사 SOS, 재접근기 육아'라는 제목의 영상이 게시됐다.황보라는 하와이 여행 이후 아들 우인이의 수면 패턴이 깨졌다고 고충을 호소했다. 그는 "하와이 다녀오고 시차 적응이 안 된 건지, 잠만 재우려고 하면 소리 지르고, 안 잔다고 떼쓰고 운다"며 "엄마 껌딱지가 돼버린 우인이 덕분에 일상도 같이 흔들리는 요즘"이라고 전했다.초췌한 얼굴로 등장한 황보라는 "새벽 2시에 우인이가 깼다. 2시간을 분투했다. 이렇게 된 지 한 달 됐다"라고 털어놨다. 이어 "하와이 여행부터 뭔가 잘못됐다. 여행 가서 애 아프고 잠 못 잤고, 한국 와서도 또 아팠다. 새벽에 나오면 나 미치고, 가족 미친다"며 힘겨워했다. 이에 황보라는 아들 4개월 때 도움받았던 수면 교육 전문가에게 도움을 청했다.전문가는 해외여행 후 달라진 수면 패턴을 살펴봤다. 또한 18~24개월 사이 아이의 수면패턴이 갑자기 무너지기도 한다고. 전문가는 "아이들이 갑자기 떼를 쓰기도 하고 안 자러 들어간다든지 갑자기 한두 시간 동안 소리를 고래고래 지르기도 하고 새벽에 자주 깨기도 한다"고 설명했다.황보라는 우인이의 현재 수면 패턴에 대해 이야기했다. 그러면서 "침대 가드가 있지 않나. 가드를 빼야한다고 해서 뺐는데 굴러떨어졌다"고 밝혔다. 며칠 전 부부의 결혼기념일에 일어난 일이라고. 황보라는 "가드를 빼둔 상태다. 그 이후로 떨어지진 않았다. 아니면 저를 찾는다. 누가 있어야 잔다. 없으면 계속 찡찡댄다"고 말했다.전문가는 "언제까지 조금 갇혀 있는 침대에서 사용해야 하냐, 적어도 만 2살 반에서 3살까지. 30~36개월 이후 침대 가드를 열어주는 거다"라고 말했다. 낙상 방지템으로 수면조끼를 추천하며 "수면조끼의 좋은 점은 행동 반경을 줄여준다. 그래서 낙상을 예방시켜준다"라고 전했다.낮잠을 재우려 아들을 방에 두고 나온 황보라. 아들은 서럽게 울며 엄마를 찾기도 하고 급기야 침대를 넘으려고도 했다. 황보라는 잠시 들어가 전문가에게 교육 받은대로 커튼을 정리하고 아들을 달랬다. 그러고 얼마 지나지 않아 다시 나왔다. 아들은 다시 엄마를 찾기 시작했지만, 황보라는 밖에서 전문가와 홈캠으로 계속 아들의 상태를 살펴봤다. 그러더니 아들은 황보라가 방에서 나온 지 3분 만에 잠들었다. 다시 말해, 낮잠 재우는 시도 총 8분 만에 아들이 잠에 든 것. 아들은 40분의 짧은 낮잠을 자고 일어났다.황보라는 전문가의 조언대로 잠시 들어가 아들을 달랬고, 아들이 다시 잠들지 않아 데리고 나왔다. 황보라는 수면 패턴이 깨진 아들을 위해 침대를 10번이나 바꿀 뻔했다고. 쉽사리 진정되지 않는 아들에게 황보라는 아들을 포대기로 업고 간식을 물려주며 달랬다.최근 둘째 계획도 밝힌 황보라는 "둘째를 키우면 따로 재우냐"고 질문했다. 전문가는 "처음에는 따로 재워야 한다. 방이 없으면 둘째는 안방에서 부모와 다른 침대에서"라면서 "수면 교육은 따로 자는 게 아니라, 스스로 자게 하는 것"이라고 답했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr