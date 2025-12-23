박정우, 김재영과 신경전 벌였다…"개념 없어" 비아냥('아이돌아이')

사진=지니TV '아이돌아이' 방송 캡처

배우 박정우가 '아이돌아이' 첫 등장부터 남다른 존재감을 발산했다.박정우는 지난 22일 첫 공개된 지니 TV 오리지널 드라마 '아이돌아이'에 최재희 역으로 첫 등장했다.'아이돌아이'는 덕심 만렙의 스타 변호사 맹세나(최수영 분)가 살인 용의자로 몰린 '최애' 도라익(김재영 분)의 사건을 맡으며 벌어지는 미스터리 법정 로맨스다. 박정우는 극 중 도라익이 속한 밴드 골드보이즈의 드러머 최재희 역을 맡았다.이날 방송에서 재희는 콘서트 리허설을 앞둔 대기실에서 나타나지 않는 라익을 향해 "개념이 없다"라고 비아냥댔다. 이어 뒤늦게 도착한 라익에게 "주인공께서 이렇게 늦어도 되냐"며 날 선 말투로 불편한 감정을 표했다. 또한 "부를 게스트 하나 없어서 우릴 억지로 불러다놨다. 우릴 이용하는 것"이라며 쌓여 있던 불만을 쏟아냈다.이어진 라익의 냉소적인 반격에 재희의 감정은 걷잡을 수 없이 흔들렸다. 급기야 자리를 박차고 일어선 재희는 "술집이나 전전하는 엄마 밑에서 고생한 게 자랑거리냐"라며 선을 넘었다. 순간 자신에게 달려든 라익의 얼굴을 향해 망설임 없이 주먹을 날리며 극의 긴장감을 끌어올렸다.박정우는 고성과 몸싸움으로 치닫는 상황 속 허탈함과 분노가 뒤섞인 재희의 눈빛과 표정 하나까지 설득력 있는 연기로 그려내 감탄케 했다. 라익과의 충돌 신을 통해 격렬한 대사 처리와 몸을 아끼지 않는 연기로 재희라는 캐릭터를 단숨에 각인시키며 앞으로의 전개에 대한 궁금증을 강하게 자극했다.박정우가 출연하는 지니 TV 오리지널 드라마 '아이돌아이'는 매주 월, 화요일 밤 10시 ENA에서 방송되며, OTT는 넷플릭스에서 볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr