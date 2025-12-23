사진=텐아시아DB

지난해 11월 임현주와 결별한 배우 곽시양이 9아토엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다.23일 9아토엔터테인먼트는 "곽시양 특유의 묵직한 카리스마와 입체적 캐릭터 구축력은 작품 분위기를 단숨에 끌어올리는 힘이 있다"며 "드라마·영화·OTT 등 다양한 플랫폼에서 활발한 행보를 이어갈 수 있도록 전폭적으로 지원할 예정"이라고 밝혔다.곽시양은 드라마 '재벌X형사'에서 선과 악이 공존하는 복합적 캐릭터를 설득력 있게 그려내며 연기 내공을 입증해 왔다. 이어 '이혼 보험', '그놈은 흑염룡'을 통해 연기 변신을 시도하며 폭넓은 스펙트럼을 보여줬다. 스크린에서는 영화 '필사의 추격', '6시간 후 너는 죽는다'에서 강렬한 액션과 밀도 높은 감정 연기를 펼치며 주목받았다.곽시양이 전속 계약을 체결한 9아토엔터테인먼트에는 배우 한소희, 연우, 김무준, 김도현, 황정민, 김민상, 윤서아, 전건후, 진가은, 정현준, 신주협, 현준 등 다양한 배우들이 소속돼 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr