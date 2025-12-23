'대상' 전현무, 결국 휴방한다…대만 떠났다더니, 쌓인 것 시원하게 풀어 ('톡파원')[종합]

/ 사진=텐아시아DB

'2025 KBS 연예대상' 대상을 받은 전현무가 대만에서 힐링 코스를 즐겼다.지난 22일 방송된 JTBC ‘톡파원 25시’에서는 전현무와 김숙의 마지막 대만 여행 3탄은 물론 여행 사전 검증 코너 노르웨이 톡파원 GO, 영국 런던에서 보내는 크리스마스 랜선 여행기가 펼쳐졌다.대만 여행 3탄에서는 전현무가 일본 톡파원과 함께 진산의 숨겨진 보물인 황금탕에서 그간 쌓인 여독을 시원하게 풀었다. 냉탕과 열탕을 오가며 온천을 제대로 즐긴 전현무는 “너무 좋다”며 연신 감탄사를 내뱉었다. 반면 김숙은 프랑스 톡파원과 함께 300년이 넘는 역사를 간직한 로컬 시장 거리 진바오리라오제를 찾아 토란과 고구마로 만든 대만 전통 디저트를 맛봤다. 이어 MZ 인증샷 따라잡기에도 도전하며 남다른 추억을 쌓았다.네 사람은 대만 여행의 필수 코스이자 SNS 핫플레이스 스펀라오제에서 천등 날리기도 도전했다. 이들은 돌아가며 각자의 소원을 정성스럽게 적은 뒤 간절한 소망을 담아 하늘로 천등을 날려 보냈다. 특히 김숙은 낭만적인 분위기에 취해 “괜히 감동이다”라며 천등이 더이상 보이지 않을 때까지 하늘에서 눈을 떼지 못했다.톡파원 GO 코너에서는 여고 동창 7인방의 의뢰를 받은 노르웨이 톡파원이 맞춤형 투어를 준비했다. 화가 뭉크의 대표작 절규 3종이 있는 노르웨이 오슬로의 뭉크 박물관을 방문한 톡파원은 작품 보존을 위해 한 시간에 단 한 점의 절규만 공개되는 독특한 전시 방식을 설명했다. 이에 김숙은 “그럼 세 작품을 다 보려면 3시간을 서 있어야 하는 거냐”며 혀를 내둘렀다.대표 항구도시 베르겐으로 이동한 뒤에는 톡파원이 여행 꿀팁으로 관광 명소 할인 혜택과 대중교통을 무료로 이용할 수 있는 베르겐 카드를 추천했다. 또 북유럽의 대자연을 만끽할 수 있는 피오르 크루즈 투어를 체험하고 노을과 야경을 감상하기 좋은 전망 맛집 전망대도 찾아 예술부터 자연까지 모두 챙긴 알짜배기 노르웨이 여행 코스를 완성했다.마지막으로 영국 런던에서 보내는 특별한 크리스마스 시즌 풍경이 보는 이들의 시선을 사로잡았다. 영국 톡파원은 도심 속 크리스마스를 즐길 수 있는 윈터 원더랜드를 방문해 겨울 액티비티 리얼 아이스 슬라이드를 체험한 뒤 매년 100개 이상의 부스가 열리는 크리스마스 마켓에서 커리부어스트를 먹으며 크리스마스 분위기를 생생히 전달했다.영국 톡파원의 집에서 열린 크리스마스 홈 파티 현장도 공개됐다. 집안 곳곳에 크리스마스 장식과 트리를 배치해 연말 느낌을 더하고 정성스레 요리한 영국식 칠면조구이를 가족들과 함께 나눠 먹는 등 파티의 즐거움을 전했다.방송 말미에는 대만에서 도착한 깜짝 선물을 걸고 ‘나줘 나줘’ 시간이 진행됐다. “메리 크리스마스”를 외쳐 가장 많은 촛불을 끄는 사람이 승리하는 게임으로, 전현무는 배우 최불암 성대모사로 요란하게 촛불을 끄는가 하면 양세찬은 정체불명의 문장을 구사하며 엄청난 열정을 보여줘 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.‘톡파원 25시’는 오는 12월 29일 휴방한다. 1월 5일 오후 8시 50분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr