사진=KBS2

배우 이준, 배윤경이 2025 KBS 2TV 단막 프로젝트 '러브 : 트랙'에서 기분 좋아지는 로맨스 코미디를 선보인다. 앞서 배윤경은 2017년 방송된 채널A 연애 예능 '하트시그널'에 출연해 큰 인기를 얻었다.오는 24일(수) 밤 9시 50분에 방송되는 '러브 : 트랙' 일곱 번째 이야기 '별 하나의 사랑'은 별점 신봉자인 5성의 남자가 소개팅 앱 시스템 오류로 겨우 1점인 여자와 재난 같은 소개팅을 하며 벌어지는 이야기를 담았다.이준은 숫자와 데이터로 세상을 판단하는 데이터 분석가 이강민 역을 맡아 냉철한 매력을 선보인다. 배윤경은 사람과 물건 모두 직접 겪어봐야 믿는 도배사 최하나 역으로 분해 솔직하고 자유로운 에너지를 더한다.내일(24일) 방송을 앞두고 공개된 스틸에서는 서로를 못마땅하게 바라보는 두 사람의 모습이 포착돼 호기심을 자극한다. 포멀한 차림의 이준과 달리 어딘가 자유로워 보이는 배윤경의 스타일은 두 인물이 얼마나 다른 성향을 지녔는지 단번에 보여준다. 설렘 가득한 소개팅과는 거리가 멀어 보이는 두 사람의 첫 만남이 어떠한 결과로 이어질지 궁금증을 증폭시킨다.전혀 다른 삶의 방식과 가치관을 지닌 강민과 하나는 소개팅을 계기로 사사건건 부딪치며 뜻밖의 불협화음 케미스트리를 완성한다. 사소한 것 하나조차 맞지 않는 두 사람의 만남은 웃음을 자아내는 동시에 예상치 못한 끌림으로 이어지며 설렘을 자극할 예정이다.또한 '별 하나의 사랑'은 인물의 성장과 회복을 따라가며 로맨스 이상의 울림을 전한다. 숫자를 기준으로 세상을 바라보던 강민의 시선이 하나와의 만남을 통해 변화하는 과정은 관계의 본질과 사랑의 의미를 되짚으며 수요일 밤 안방극장에 잔잔한 여운을 선사할 전망이다.이준, 배윤경의 통통 튀는 매력이 돋보일 '별 하나의 사랑'은 내일 밤(24일) 9시 50분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr