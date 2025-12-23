정승제/ 사진=텐아시아 DB

사진=E채널 '정승제 하숙집'

'정승제 하숙집'의 정승제가 하숙생들을 위해 특별한 극기 훈련을 준비한다.티캐스트 E채널 예능 프로그램 '인생 때려잡기: 정승제 하숙집'(이하 '정승제 하숙집')은 오는 24일 방송되는 5회를 앞두고, 하숙집 식구들이 특별 야외 활동으로 놀이공원 나들이에 나선 모습이 담긴 예고편을 공개했다.이번 예고편에서 정승제-정형돈과 하숙생들은 모처럼 하숙집을 떠나 크리스마스 분위기로 가득한 놀이공원으로 향한다. 정형돈은 하숙생들과 함께 잔뜩 설레어하고, 정승제 역시 놀이공원 필수 아이템인 동물 머리띠를 착용한 채 '광대폭발' 미소를 짓는다.이어 그는 "고3 때 이후 (놀이공원에는) 처음 와본다"며 즐거워하는데, 지나가던 시민들은 정승제를 보자 "강의 잘 보고 있어요!", "잘생겼어요~"라며 응원과 환호를 보낸다.'일타 강사' 정승제의 인기를 실감케 하는 훈훈한 현장도 잠시, 정승제는 돌연 "인간 만들기 프로젝트!"를 외쳐 분위기를 180도 반전시킨다. 직후, 두 눈을 질끈 감은 채 "나 진짜 못하겠어"라고 외치는 하숙생들과, '직원' 정형돈마저 예외 없이 극기 훈련에 합류하는 장면이 포착된다. 급기야 한 하숙생은 "앞으로 진짜 열심히 살겠습니다"라며 절절한 참회의 외침을 쏟아내 짠내 웃음을 안긴다.E채널 '정승제 하숙집'은 오는 24일 저녁 8시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr