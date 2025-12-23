그룹 티아라 지연, 프로야구 구단 kt위즈 황재균사진=온라인 플랫폼 'X' 갈무리, kt위즈 홈페이지

사진=그룹 티아라 지연 SNS

그룹 티아라 지연이 전남편인 야구선수 황재균의 은퇴 발표 이후 개인 SNS를 통해 근황을 전했다.지난 22일 지연은 자신의 SNS에 별도의 문구 없이 검은색 하트 이모티콘과 함께 사진 한 장을 게시했다. 공개된 사진에는 공항 창문에 비친 그룹 티아라 멤버들의 모습이 담겼다.사진 속 지연은 출국을 앞두고 편안한 차림으로 멤버들과 일상을 공유했다. 특히 멤버인 가수 효민이 출시한 브랜드 제품을 사용하며 동료를 응원하는 모습을 보였다.지연이 그룹 활동에 대한 애정을 드러낸 가운데, 전남편인 야구선수 황재균은 30년의 선수 생활을 마무리한다는 소식을 알렸다. 현대 유니콘스에서 프로 생활을 시작해 히어로즈, 롯데 자이언츠를 거쳐 KT 위즈에서 활약한 황재균은 자유계약선수(FA) 협상 과정에서 은퇴를 선언했다.황재균은 SNS에 “하루종일, 이 글을 쓰는 지금 이순간도 말로 표현하기 힘든 감정과 함께 눈물이 마르질 않습니다”라며 “야구 유니폼을 벗는다는것이 이렇게 큰 용기가 필요할줄 몰랐습니다. 그렇기에 더더욱 지금 이 선택을 후회하지 않으려고 노력하겠습니다”라고 은퇴 심경을 밝혔다.한편 가수 지연과 야구선수 황재균은 지난 2022년 12월 결혼했으나, 올해 이혼에 합의하며 결혼 2년 만에 각자의 길을 걷게 됐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr