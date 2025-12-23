사진=텐아시아DB

KBS 연애 리얼리티 '누난 내게 여자야'에서 누나와 연하남들의 나이가 공개된 가운데, 서로 끌리던 구본희와 김무진이 띠동갑으로 밝혀지며 파장이 예고됐다.22일 방송된 '누난 내게 여자야'에서는 나이 공개 전, 랜덤 그룹 데이트 현장이 공개됐다. 얽히고설킨 사각 관계에 놓인 구본희-김무진-고소현-김상현은 박상원과 함께 아이스링크장 데이트에 나섰다. 고소현은 김상현에 대한 호감을 표현했지만, 김상현은 겉도는 모습으로 의아함을 자아냈다. 넘어진 고소현에게 김상현은 다가가지 못하고 망설였고, 오히려 김무진이 고소현을 챙겼다. 사실 김상현은 '구썸녀'인 구본희와 '현썸녀' 고소현과 다 같이 데이트하게 된 상황을 불편해하고 있었다. 이를 보던 황우슬혜는 "중요한 걸 다 놓치기 전에 깨달으면 좋겠다"며 망설이는 김상현의 모습에 안타까워했다.그룹 데이트 후 고소현은 "무진 님이랑 대화를 더 해보고 싶다. 눈치 보면서까지 대화를 안 해보는 건 아닌 것 같다"며 구본희에게 선전포고하며 심경의 변화를 보였다. 이어 김상현과 둘만 있게 된 고소현은 "데이트하라고 만들어 놓은 자리인데 네가 혼자 댕댕이처럼 뛰어다녔다. 뭐지 싶었다"며 표현이 없는 김상현에게 서운한 기색을 드러냈다.김상현은 "(소현도) 다른 사람들과 이야기해 봐야지... 라고 생각했는데 막상 다른 남자랑 가까워지는 모습을 보니 눈에 밟혔다. 질투하나 싶은데 나도 뭘 어떡해야 할지 몰랐다. 뭔가 하려니 어색했다"며 마음처럼 행동이 따라주지 않는 자신을 후회했다. 고소현은 "생각이 왜 이렇게 많냐. 생각만 해서 뭐하냐"며 쓴소리했다.누나&연하남의 나이가 공개되자 연하우스에는 대혼란이 찾아왔다. 구본희는 "현실적으로 4~5살 차이면 좋겠는데…그냥 (무진의) 나이가 많았으면 좋겠다"며 김무진과의 나이 차가 적길 바랐다. 그러나 김무진이 1999년생이라는 사실이 밝혀지자 구본희는 "너무 어렸어요..."라며 당황한 기색을 감추지 못했다. 구본희는 1987년생으로 김무진과 띠동갑이었다. 한혜진은 "이건 좀 파장이 있겠다. 본희 씨가 놀랄 만하다"며 충격을 받았다. 김무진도 "띠동갑…걱정되는 점이 없다고 하면 거짓말인 거 같고 솔직히 조금 놀라긴 했다"며 전혀 예상하지 못했다고 밝혔다. 장우영은 "(저 정도는) 무진이가 못 잡아줄 것 같다"며 러브라인이 흔들릴 것을 예상했다.한혜진은 "본희 씨도 뒤로 물러날 것 같다"며 공감했지만, 황우슬혜는 "무진 씨는 잡아줄 것 같다"며 김무진과 구본희의 사이가 나이 차를 딛고 더 견고해질 거라고 추측했다. 앞서 한혜진은 2018년 MBC '나 혼자 산다'를 통해 인연을 맺은 전현무와 공개 연애를 했지만 1년 만에 결별 소식을 전했다.김영경은 1989년생, 김현준은 1996년생으로 7살 차이였다. 김현준은 치과의사인 김영경에 대해 "그만한 커리어를 쌓으려면 당연히 그만한 시간이 쌓였을 거라 생각해 어느 정도 예상했다"라고 전했다. 박상원 또한 의사라는 커리어 때문에 30대로 추측됐지만, 27세인 1999년생이었다. 박지원과 박예은은 예상보다 어린 박상원의 나이에 함께 당황했다. 박지원은 1990년생 36살, 박예은은 1989년생 37살임이 밝혀졌다.김상현은 1997년생 29살이었고 고소현은 1990년생 36살로, 이들도 7살 차이가 났다. 고소현의 나이가 밝혀지자 김상현은 미묘한 표정을 지었고, 고소현은 "내가 나이가 너무 많나?"라며 속상해했다. 이 와중에, '메기남' 양지융이 2000년생으로 연하남 중에서도 '막내'라는 반전이 드러났다. 서로의 나이가 공개되며 나이 차가 앞으로의 러브라인에 어떤 영향을 미치게 될지, 폭풍 전야의 긴장감이 맴돌았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr