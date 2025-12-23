사진=전원주 유튜브

사진=전원주 유튜브

사진=전원주 유튜브

사진=전원주 유튜브

사진=전원주 유튜브

사진=전원주 유튜브

사진=전원주 유튜브

배우 전원주가 이번엔 치아 미백을 위해 지갑을 열었다.23일 유튜브 채널 '전원주_전원주인공'에는 '전원주의 평생소원, 치아교정! 그리고 치아 미백!'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 전원주는 치과로 향하며 "이가 나쁘지가 않은데, 웃으면 남자들이 도망간다"고 밝혀 궁금증을 자극했다. 는 "앞니 4개 나올 자리에 2개가 나왔다. 나머지는 여기저기 나더라. 우리 엄마가 '이X아, 나가서 웃지 말고, 입 꾹 다물고 앉아 있어'라고 했다"고 회상했다.전원주는 고르지 못한 치아 때문에 식모, 하인 등의 역할만 받았다면서 "웃는 거 좋아했는데, 못 웃었다. 대학 시절 사귄 자들은 내 돈 보고 온 거다. 이가 질서 있게 난 여자가 웃는 거 제일 부럽다"고 토로했다.제작진은 5성급 호텔 헬스장에 다닌다고 고백 후 성형외과에서 보톡스 맞은 전원주에게 "이제 자기 관리에 투자를 하신다"며 감탄했다.치과에 도착한 전원주는 "예전에 악역 많이 하면 이를 악물어야 했다. 그러다가 촬영 중에 이가 한번 부러졌다"고 고백했다. 최근에는 갈비 먹다가 이 반이 부러지기도 했다고.진단 결과 전원주의 치아 상태는 나이에 비해 양호한 편으로 나타났대. 다만, 치석과 치아 마모로 관리가 필요한 상태라고. 의사는 "약간 돌출 입이다. 이가 크게 나서 공간이 없으니 치열이 삐뚤빼뚤하게 되는 것"이라고 설명하기도 했다.전원주는 예뻐지기 위해 45분 동안 꼼짝 없이 누워있었고, 치과 치료에 총 13만 2300원 지출했다. 그는 "하얗게 되니까 너무 좋다. 이제 자신 있게 웃겠다"면서 "여자는 관리를 해야 남자들이 따른다"고 강조했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr