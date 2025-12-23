텐아시아 DB

전현무의 소속사 SM C&C는 '주사이모 의혹'에 다시 한 번 선을 그었다.23일 소속사 측은 2016년 당시의 진료기록부를 공개했다. 이에 따르면 전현무는 2016년 1월 14일, 1월 20일, 1월 26일에 병원에서 진료를 받았다. 진료기록부에는 진료 일시, 환자 성명, 상병, 증상 내용, 병원 명칭 등이 기재돼 있다. 상병에는 기관지염, 만성 후두염, 급성 편도염, 위염 등이 적혔다.해당 병원의 수입금 통계 사본도 공개했다. 그러면서 "위 진료일에 따른 의료기관의 공식 수입 금액 및 진료비 수납 내역을 통해 해당 치료가 정식 진료에 따른 비용 처리였다는 점이 확인된다"고 적었다.의료물 폐기 방법에 대해서는 "2016년 1월 20일 수액 처치 후, 사전에 의료진에게 안내받은 대로 1월 26일 병원 재방문시 보관하고 있던 의료폐기물을 반납했다"고 알렸다.이어 "해당 진료는 인후염·후두염·위식도역류 등의 진단에 따른 항생제, 소염제, 위장약 중심의 치료였으며, 수액은 치료를 보조하기 위한 의료 행위의 일환이었다. 위 자료들을 통해 당시 전현무의 의료 처치는 의료진의 판단 하에 의료기관에서 이루어진 적법한 진료 행위의 연장선이었다"고 덧붙였다.그러면서 "현재 제기되고 있는 의혹은 사실과 다르며, 당사는 향후 관계 기관의 사실 확인 절차가 진행될 경우에도 관련 자료를 성실히 제출하고 적극적으로 협조할 예정"이라고 강조했다.논란의 첫 시작은 박나래의 전 매니저 측이 박나래가 의료기관이 아닌 장소에서 링거 주사를 맞았다는 취지의 주장을 제기하면서다. 해당 주장이 알려지며 온라인을 중심으로 불법 의료 행위 가능성을 둘러싼 의혹이 불거졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr