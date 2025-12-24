사진=지큐 코리아
2020년 데뷔한 그룹 스테이씨(STAYC)의 윤이 화보를 통해 색다른 매력을 보여줬다. 7년 차를 앞둔 가운데, 이른바 '마의 7년'이라 불리는 시기를 맞아 멤버 탈퇴나 해체, 계약 종료 등 위기를 겪는다는 징크스에도 관심이 쏠린다.

윤은 최근 패션 매거진 '지큐 코리아(GQ KOREA)'와 진행한 화보 및 인터뷰를 공개했다. 화보 속 윤은 몽환적이면서도 깊이감이 느껴지는 눈빛으로 보는 이들을 사로잡았다. 여기에 캐주얼한 무드부터 감각적인 스타일링까지 다채로운 콘셉트를 윤의 색깔로 완벽하게 소화해내며 트렌디한 매력을 발산했다.
인터뷰에서 윤은 스테이씨로서 임했던 국내외 다양한 일정과 심자윤으로서 선보였던 개인 활동에 대해 "시간이 순삭(순간삭제)됐다"고 돌아봤다. 무대에서와는 또 다른 매력으로 대중을 사로잡았던 '직장인들'에 관해서는 "가만히 있어도 에너지가 넘치는 편인데 그런 저의 모습을 예쁘게 봐주신 것 같다"고 겸손함을 내비쳤다. '직장인들'은 신동엽, 이수지, 지예은, 김원훈 등 다수의 연예인이 출연해 대중에게 웃음을 주는 예능이다.

드라마 '사랑하는 죽음'으로 연기에 도전한 윤은 "아직 드라마에서 빠져나오지 못한 것 같다"며 "몰입이 많이 됐다"고 밝혀 배우로서의 또 다른 매력을 예고했다. 올해 다양한 분야에서 두각을 드러낸 윤은 "지금의 저를 열심히, 최선을 다하고 있는 모습으로 예쁘게 봐달라"며 "열심히 하겠다"고 남다른 각오를 밝혀 2026년의 윤을 기대케 했다.
윤이 속한 스테이씨는 올해 다섯 번째 싱글 'S'와 스페셜 싱글 'I WANT IT(아이 원 잇)'을 발매하며 완전히 다른 색깔의 장르로 확장된 음악 스펙트럼과 폭넓은 성장세를 입증했다. 또한 올해 두 번째 월드투어 'STAY TUNED(스테이 튠드)'를 개최하고 아시아 8개 도시, 오세아니아 4개 도시, 북미 10개 도시를 방문해 현지 팬들과 뜨겁게 호흡했다.

내년 2월 11일에는 일본 첫 정규 앨범 'STAY ALIVE(스테이 얼라이브)' 발매를 앞두고 있어 활발한 스테이씨의 글로벌 행보에도 전 세계 팬들의 이목이 쏠리고 있다.

