그룹 오마이걸의 승희가 '라디오 스타'에서 체중 감량 이후 불거진 각종 가짜뉴스에 대해 해명한다. 앞서 그는 유튜브를 통해 아침 공복 몸무게가 40kg이라고 밝힌 바 있다.오는 24일 방송되는 MBC 예능 '라디오스타'는 남진, 설운도, 자두, 승희가 출연하는 '크리스마스 특집: 흥과 함께'로 꾸며진다. 승희는 이날 삼재를 겪으며 불안과 걱정이 겹쳤던 시기를 솔직하게 털어놓는다. 그는 "올해 일이 많이 없어서 주로 집에 있었는데 삼재라고 하더라"라며 평소에 샤머니즘에 관심이 많아 자주 했던 일을 밝혀 웃음을 안긴다.승희는 체중 감량 이후 불거진 각종 가짜뉴스에 대해 "오늘 날 잡았다"라는 말과 함께 정면 돌파에 나서며, 그동안 쌓였던 오해를 하나씩 해명해 스튜디오를 집중시킨다. 이어 그는 트로트, 민요, 가요를 자유롭게 넘나드는 다양한 창법을 선보이며 현장 분위기를 단숨에 끌어올린다. 특히 '전국노래자랑' 출신 이력부터 트로트 DNA를 검증받는 무대까지 이어지며, 남진과 설운도로부터 극찬받는다.또 승희는 예능돌을 넘어 연기돌로 활동 영역을 넓히게 된 계기도 전한다. 드라마 '정년이'의 박초록 역할 오디션 합격을 위해 초록색에 집착하며 지냈던 비하인드를 공개해 스튜디오를 웃음바다로 만든다. 그는 "그 시기에는 정말 초록색만 보였다"라며, 의상은 물론 소품, 휴대전화 색상까지 자연스럽게 초록색으로 맞췄던 일화를 공개한다.'라디오스타'는 24일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr