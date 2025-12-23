가수 뷔와 배우 박보검이 브랜드 행사에 함께 참석한 근황이 공개됐다.
배우 박보검은 지난 22일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 가수 뷔, 배우 수지와 함께 셀린느 플래그십 매장에서 열린 연말 행사에 참석한 사진을 게시했다. 세 사람은 각자의 개성을 반영한 의상을 착용한 채 행사장 현장을 지켰다.
이날 뷔는 보라색 니트와 푸른색 셔츠를 겹쳐 입고 검은색 가디건을 매치해 고전적인 차림을 구현했다. 공개된 게시물에는 뷔와 박보검이 10년간 유지해온 친분을 확인할 수 있는 사진들이 포함됐다. 두 사람이 함께 촬영한 4컷 사진에서는 동일한 포즈를 취하거나 다정한 자세를 연출하는 모습이 포착됐다. 뷔가 박보검의 어깨에 기대거나 미소를 짓는 장면 등이 사진에 담겼다. 또한 뷔의 군 복무 기간 중 박보검과 만나 촬영했던 과거 사진도 함께 공유됐다. 두 사람의 인연은 2015년 박보검이 KBS 2TV '뮤직뱅크' 진행을 맡았던 시기부터 시작되어 10년째 지속되고 있다. 뷔는 과거 인터뷰를 통해 "박보검 형이 '뮤직뱅크' MC를 할 당시 서로 번호를 주고받았다"며 "연락을 하다 보니 취미도 비슷하고 이야기가 잘 통해 친해졌다"고 교류 계기를 언급한 바 있다.
함께 공개된 뷔의 단독 사진에서는 정면과 측면 등 다양한 각도에서 촬영된 모습이 나타났다. 무표정한 표정으로 정면을 응시하거나 손으로 얼굴의 일부를 가린 채 촬영된 사진 등이 게시됐으며, 측면 사진을 통해서는 이목구비의 선이 강조된 모습이 확인됐다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
