사진=써브라임

2009년 데뷔한 나나가 첫 솔로 앨범 발매를 기념한 팬사인회를 성공적으로 마무리하며 연말까지 팬들과의 진한 교감을 이어갔다. 이런 가운데 최근 자택에 침입한 강도를 제압한 사실이 알려졌고, 이후 SNS를 통해 성폭력범이 징역 8년을 선고받은 기사를 공유하며 분노를 섞인 글을 덧붙였다.나나는 지난 20일 첫 솔로 앨범 'Seventh Heaven 16'의 피지컬 버전 발매 기념 대면 팬사인회를 진행했다. 이날 행사는 대면 사인회를 시작으로 포스트잇 Q&A, 포토 타임 등 다채로운 구성으로 진행돼 팬들과 밀도 높은 소통의 시간을 보냈다.이번 팬사인회는 첫 솔로 앨범 발매와 함께 팬들과 그간의 근황과 에피소드 등을 공유하는 자리로, 나나의 따뜻한 팬 사랑이 더욱 돋보였다. 이날 나나는 팬들의 요청을 최대한 들어주며 SNS로 요청 준 챌린지를 공개하는 등 진심 어린 소통으로 팬들과의 만남을 따뜻하게 마무리했다.대면 사인회 종료 후에는 나나가 팬들에게 직접 패딩 선물을 전달하는 이벤트가 이어져 현장에 감동을 더했다. 해당 선물은 개인적으로 준비한 것으로 팬들을 향한 진심 어린 마음이 고스란히 전해졌다.나나는 오는 27일 솔로 앨범의 감성을 확장한 화보 사인회를 진행하며 팬들과의 만남을 지속할 예정이다. 앞으로도 팬들과 소통할 수 있는 다양한 활동을 계획하며 보다 활발한 활동을 이어간다.나나는 내년 상반기 방송 예정인 지니TV 오리지널 '클라이맥스'에서 극 중 방태섭 곁에서 은밀하게 움직이며 정보를 제공하는 인물 황정원 역을 맡아 또 다른 연기 변신을 예고하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr