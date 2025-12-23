배우 박정민, 김의성/사진=텐아시아 DB

배우 김의성이 배우 박정민을 향해 아쉬운 마음을 내비쳤다.지난 22일 유튜브 채널 '비보티비'에는 '김의성 박정민 갈등 폭발 '선배면 다예요?''라는 제목의 영상이 게시됐다.해당 영상은 '비보티비'의 파일럿 콘텐츠인 '임형준의 연기의 성'으로, 페이크 다큐멘터리 형식의 콩트로 꾸며졌다. 김의성과 배우 임형준이 연기를 진행하던 중 박정민이 깜짝 출연자로 등장했다. 임형준은 박정민에게 배역을 빼앗겼다고 주장했으며, 김의성 역시 "너 욕 많이 했다"라며 서운함을 드러냈다.김의성은 "진짜 열받는 건 네가 권해효랑 하면 하고 나랑 한다 하면 엎는 거 같다"라며 불만을 발언했다. 이에 박정민이 개인적인 사정을 이유로 들었으나, 김의성은 "권해효는 존경하고 나는 우습냐"라고 반문했다. 박정민은 "두 분 다 존경하고 선배님을 더 좋아한다"라고 답변하며 수습에 나섰다.이어 김의성은 영화 '얼굴' 공개 이후 진행된 인터뷰를 언급하며 "'권해효라는 선배를 만나고나서 선배에 대한 의미를 다시 알게 됐다' 이런 식으로 얘기해서 나는 뭐였나 싶다"라고 말했다. 이에 임형준은 "머리색만 비슷하고 형님하고 해효형은 너무 다르다"라고 거들었다.김의성이 차이점을 묻자 박정민은 "학벌은 선배님이 더 높으시다"라고 반응했다. 그러자 임형준은 "근데 그것도 솔직히 확인한 사람이 아무도 없다. 형님이 서울대 나온 졸업장 확인한 사람은 (없다). 개인정보라 함부로 접근도 못한다"라고 농담해 웃음을 자아냈다.박정민은 영화 출연이 무산된 점에 대해 사과 의사를 전했다. 김의성은 "그러니까 왜 갑자기 연기를 안 한다고 해서 이 사달을 일으키냐. 조용히 쉬면 되지. 왜 연기 중단 선언까지 하냐"라고 질문했다. 박정민은 "말을 안 하면 거절할 수 있는 방법이 없다"라며 향후 1년간 연기 활동을 중단하기로 결정한 사유를 덧붙였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr