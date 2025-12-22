사진 = '집대성' 유튜브 채널 캡처

샤이니의 멤버 최민호가 과거 '아이돌스타 선수권대회'에서 불거진 아이돌 간의 연애 소문에 대해 솔직한 입장을 밝히며 남다른 열정을 드러냈다.빅뱅 대성이 운영하는 유튜브 채널 '집대성'에서는 'YG에서 왔SM니다'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 대성은 과거 '아육대'를 휩쓸었던 민호의 활약상을 언급하며 "남들은 거기서 썸도 타고 그러는데 민호는 온전히 경기를 즐긴 분이다"라고 운을 뗐다.이에 민호는 "스케줄인데도 불구하고 공짜로 운동을 시켜주니 너무 행복했다"라고 답해 웃음을 자아냈다. 민호는 '아육대'가 아이돌들의 '연애의 장'이라는 소문에 대해 "그런 이야기가 많았지만 나는 진짜 종목에만 집중했다"라고 선을 그었다. 이어 민호는 "하루에 3~4개씩 출전하니 다음 걸 어떻게 해야 잘할지 생각하느라 앞가리개를 낀 경주마처럼 종목만 보고 있었다"며 당시의 진지했던 태도를 회상했다.민호가 이토록 운동에 집착했던 배경에는 데뷔 초 소속사의 엄격한 지침이 있었다. 민호는 "데뷔했을 때 회사에서 신비주의를 지키기 위해 최대한 말을 아끼라고 했다"라고 털어놨다. 민호는 예능감이나 말솜씨를 뽐낼 수 없었던 상황에서 본인이 유일하게 잘할 수 있는 것이 운동뿐이었기에 더욱 필사적으로 임했다는 설명을 덧붙였다.특히 민호는 고등학생 시절 라디오에 출연했을 당시를 떠올리며 "말하지 말라는 회사 자아와 말하고 싶은 개인적 자아가 충돌해 방송 사고가 날 뻔한 적도 있었다"라고 고백해 대성을 폭소케 했다.대성 역시 최민호의 이야기에 공감하며 과거 YG엔터테인먼트의 신비주의 전략을 공개했다. 대성은 "우리는 공동 대기실을 쓸 때 밖을 돌아다니지 말고 차에 있으라는 지시를 받았다"라고 회상했다. 이에 민호는 "그 전략이 먹혔다고 생각한다"며 "어린 나이에 선배들의 음악을 들으며 도대체 어떤 사람일까 너무 궁금했지만 볼 수 있는 시간은 인사할 때 딱 3초뿐이었다"라고 팬심을 고백했다.민호는 "당시 선배들은 직접 CD를 돌리는 타입이 아니어서 우리가 직접 사서 들었다"라고 덧붙였고 당황한 대성은 "우리가 참 기고만장했다"며 "미리 드릴 걸 그랬다"라며 재치 있게 사과했다.민호는 '인기가요' 3층 전용 대기실에 머물던 빅뱅을 동경했던 신인 시절의 추억을 공유하며 현장의 분위기를 훈훈하게 만들었다. 20년 차에 접어든 대성과 민호는 각자의 소속사를 넘어선 유쾌한 대화를 나누며 큰 즐거움을 선사했다. 한편 가수와 배우 활동을 병행하며 활발한 행보를 이어가고 있는 민호는 최근 싱글 'TEMPO'를 발매하며 대중과 소통하고 있다.앞서 같은 멤버 키는 지난 6일 불법 의료 시술 의혹에 휩싸였고, 팬들은 성명문까지 발표하며 입장을 요구했으나 소속사 측은 대응을 내놓지 않았다. 이후 논란이 불거진 지 11일 만인 17일, 키는 시술 받았다고 인정하며 방송 하차를 알리는 공식 입장문을 발표했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr