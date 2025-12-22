사진=텐아시아DB

2007년 결혼한 박경림이 남편과의 부부 싸움 잘잘못 여부 판정을 고1 아들이 해준다고 밝힌다.22일 저녁 8시 10분 채널A ‘절친 토큐멘터리 – 4인용식탁’에서는 상담가 이호선 편이 방송된다.이호선은 아나운서 이재용, 코미디언 정선희를 초대한다. 또한 MC 박경림이 함께한다. 절친들에게 마음의 빚이 있다는 이호선은 20년 전 방송 초창기 시절 방송의 흐름을 알려준 이재용과 라디오를 함께 하는 정선희와의 인연을 공개하며 고마움을 전한다.최근 상담으로 큰 사랑을 받은 이호선은 국내 최초로 노인 상담 센터를 개소하게 된 계기를 털어놓는다. 그는 “과거 부모님 댁에 있을 때, 80대 여성이 맨발로 눈길을 달려와 문을 두드린 적이 있다”며, 80대 남편의 과도한 성관계 요구와 폭력에 시달리던 할머니의 사연을 전한다. 이를 계기로 노인 문제 상담의 필요성을 마주하게 됐다고. 관련 자료조차 거의 없던 상황이었지만 “이건 내가 해야 할 일”이라 생각해 노인 상담을 시작했다고 한다. 이후 2005년 국내 최초로 노인 상담 센터를 개소해 지금까지의 상담 건수만 5000~6000건에 달한다고 밝혀 놀라움을 안긴다.‘이혼숙려캠프’에서 화제가 된 사이다 멘트들에 대해서는 “그런 말을 사랑 없이는 할 수 없다고 생각한다”며 “제가 늘 해오던 상담 방식인데 때를 만난 것뿐이다”라고 전한다. 그는 상담가로서 가장 힘들었던 사례로, 남편이 외도를 멈추겠다는 조건으로 6개월간 성관계 횟수를 조율해야 했던 경험을 꼽는다. 또 다른 사례로 차 안에서 벌어진 부부 싸움과 폭력 사례를 전하며, 부부 갈등이 고스란히 자녀에게 영향을 미칠 수 있음을 강조한다. 이에 MC 박경림도 "부부 싸움이 일어나면 고1 아들이 판정해 준다"고 밝힌다. 또한 "'이번에는 엄마가 사과하셔야겠다. 6대 4이다'라고 할 때가 있는데, 때로는 억울할 때도 있다"고 해 절친들을 폭소케 한다.이호선은 자신을 버티게 해주는 원동력이 ‘귀염둥이 남편’이라고 꼽았다. 이호선은 “집을 나올 때의 목표가 남편이 있는 집에 들어가는 것”이라고 전한다. 퇴근할 때마다 남편이 안아주는 게 큰 힘이 된다며 남다른 금슬을 고백한다. 또한 어머니를 인생의 멘토로 꼽으며, 어머니는 과거 동네에서 반장과 통장을 도맡고, 화장품 방문 판매원이 올 때마다 동네 주민들을 상담해 주는 '타고난 상담가'였다고 회상한다. 어머니는 ‘이혼숙려캠프’ 출연 이후 바빠진 이호선에게 ‘죽으면 평생 잔다’라고 조언했다고. 이 말을 들은 이호선은 “역시 어머니는 물 들어올 때 노 저으라고 하시는 분”이라고 해 절친들을 폭소케 한다.이에 정선희도 어머니와의 에피소드를 전한다. 정선희는 과거 ‘여걸식스’ 활동 당시 달린 악플에 힘들어하던 시절, 어머니가 "큰물에서 놀려면 욕도 크게 먹어야 해"라고 했던 일화를 전해 모두를 웃게 한다.MC 박경림과 함께 스타의 인생 한 편을 들여다보는 시간, 채널A ‘절친 토큐멘터리 – 4인용식탁’은 22일 저녁 8시 10분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr