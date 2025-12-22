사진제공=스튜디오 산타클로스엔터테인먼트

정지소, 이수혁, 차주영 주연의 납치 스릴러 영화 '시스터'가 내년 1월 28일 개봉을 확정하고, 1차 포스터를 공개했다.'시스터'는 거액의 몸값을 노리고 언니를 납치한 해란(정지소)과 모든 것을 계획한 태수(이수혁), 그리고 이를 벗어나려 극한의 사투를 펼치는 인질 소진 사이에 감춰진 진실을 파헤치는 납치 스릴러 영화. '시스터'가 다가오는 1월 28일 극장 개봉을 확정하고 1차 포스터를 선보였다.'시스터'는 정지소, 이수혁, 차주영의 열연과 폐쇄된 공간에서 일어나는 밀도 높은 서스펜스, 그리고 팽팽한 심리 대결을 예고한다. 정지소는 '기생충'의 다혜 역을 통해 대중의 주목을 받은 이후, 드라마 '방법', 시리즈 '더 글로리' 등을 통해 인상적인 연기로 존재감을 구축해 왔다. 특히 영화 '거룩한 밤: 데몬 헌터스'에서의 본능적인 연기를 비롯해 '태양의 노래'에서 뛰어난 가창력까지 발휘하며 폭넓은 연기 스펙트럼을 증명하고 있다. 이번 영화 '시스터'에서는 동생의 수술비를 마련하기 위해 태수(이수혁 분)와 공모해 이복언니 소진(차주영 분)을 납치하는 해란 역을 맡아, 관계의 균열과 감정의 변화를 입체적으로 그려내며 서사의 중심을 이끌 예정이다.이수혁은 모든 상황을 통제하는 납치극의 주도자이자 설계자인 태수 역에 분한다. 특유의 압도적인 아우라를 바탕으로 시리즈 '우씨왕후', 'S라인' 등에서 안정적인 연기를 꾸준히 선보여 온 이수혁은 깊이 있는 목소리와 절제된 표현력으로 역대급 빌런 태수로 변신한다. 차주영은 영문도 모른 채 납치된 인질 소진 역으로 활약한다. 시리즈 '더 글로리'를 통해 명실상부 대세 배우가 된 차주영은 차기작인 드라마 '원경', 영화 '로비'에서 확실한 존재감과 함께 카리스마와 섬세함이 공존하는 연기로 호평을 받았다. '시스터'에서는 존재도 몰랐던 동생에게 납치된 인물 소진으로서, 납치극의 흐름에 균열을 일으키는 중요한 변수가 되며 서사의 방향을 뒤흔들 예정이다.함께 공개된 1차 포스터는 세 인물의 상반된 표정을 전면에 내세웠다. 긴장감이 역력한 해란, 의미심장한 표정의 태수, 겁에 질린 소진의 얼굴은 각기 다른 국면에 놓인 인물들의 상황을 암시하며 이들이 선택할 행동에 대한 궁금증을 유발한다. 여기에 '나는 오늘 언니를 납치했다'라는 카피는 납치극 이상의 입체적인 서사를 예고한다. 이는 이복자매와 한 남자 사이에서 일어나는 관계의 균열뿐만 아니라, 감춰진 진실까지 암시한다.'시스터'는 2026년 1월 28일 극장 개봉 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr