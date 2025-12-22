사진=텐아시아DB

영화 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'로 호흡을 맞춘 추영우, 신시아가 서로를 칭찬했다.19일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 '오세이사'의 언론시사회가 열렸다. 김혜영 감독과 배우 추영우, 신시아가 참석했다.'오세이사'는 매일 하루의 기억을 잃는 서윤(신시아 분)과 매일 그녀의 기억을 채워주는 재원(추영우 분)이 서로를 지키며 기억해가는 청춘 멜로. 전 세계에서 130만 부 이상 판매된 이치조 미사키의 베스트셀러 소설을 영화화한 작품이다.추영우는 평범하고 지루한 일상을 살아가고 있는 남고생 재원 역을 맡았다. 신시아는 사고로 인해 선행성 기억상실증을 앓고 있는 여고생 서윤을 연기했다.신시아는 "제가 영화로 데뷔해서 영화에 대한 애정이 남다른데, 이렇게 새 작품으로 만나뵙게 되어 기쁘다"라고 소감을 밝혔다. 선행성 기억상실증인 캐릭터라는 점에 대해서는 "서윤 캐릭터에 관한 설정 중 하나라고 생각했다. 단순히 기억상실증 면모를 보여주겠다는 것보다 서윤 캐릭터에 집중했다. 서윤이의 다채로운 모습을 좀 더 보여주려고 했다"고 설명했다. 영화에서 꼭 봐줬으면 하는 장면으로는 "아름다운 바닷가, 노래방, 오락실, 아쿠아리움 등 영화에 데이트 장면이 많이 나온다. 그 장면들이 풋풋하고 사랑스러워서 그 장면들이 기억에 남는다"라고 꼽았다.신시아와 멜로 연기 호흡을 맞춘 소감에 대해 추영우는 "연기적으로도 도움을 많이 받았다. 누나가 매사에 긍정적이고 밝은 에너지가 있는데, 촬영장 안팎으로 저에게 큰 힘이 됐다. 먹을 것도 잘 챙겨줬다"고 말했다. 주로 장르물로 대중을 만났던 신시아도 "제가 멜로가 처음이라 설레고 긴장됐다. 영우 배우가 감정을 잘 줘서 몰입하지 않아도 자연스럽게 몰입됐다. 현장에서 따뜻하게 말하며 잘 챙겨줬다"며 고마워했다.추영우는 "누나가 항상 기대 이상으로 해내줬다. 애교도 많더라. 감독님과 우리 셋이서 상의도 많이 했다. 누나가 맛깔나게 살려준 부분이 많아서 고맙다"라고 칭찬했다. 신시아는 "영우 배우는 제가 어떻게 하든지 다 받아줘서 새로운 걸 이끌어내주는 상대역이었다. 제가 어떻게 반응해줘도 영우 배우가 안정적이고 재밌게 받아줄 거라는 믿음이 있었다. 촬영장 안팎으로 서로 좋은 영향을 주고 받았다. 좋은 파트너를 만나는 게 중요하구나 생각했다"라고 화답했다.'오세이사'는 오는 24일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr