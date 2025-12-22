/ 사진=텐아시아 DB

승려 정위스님 측이 자신의 독창적인 사찰음식 레시피를 방송에서 무단으로 사용했다는 의혹을 제기하며 시비를 가리겠다는 입장을 밝혔다.지난 21일 유튜브 채널 '정위스님의 채소한끼' 커뮤니티에는 "지난 12월 7일 모 종편 채널에서 정위스님의 잔치국수와 똑같은 요리가 방송됐다. 국물에 통감자를 반 갈라 넣고, 구기자 가루로 간하고, 시금치를 생으로 얹어 뜨거운 국물을 끼얹는 등 정위스님의 독창적인 방식과 똑같았고 '더보기' 속 레시피의 재료와 양까지 동일했다"는 게시글이 올라왔다. 이어 "수십 년 정위스님의 채식 생활을 통해 만들어진 요리가 한순간에 연예인의 요리로 탈바꿈된 걸 보니 너무나 황당하고 정위스님께도 몹시 죄송스러웠다"며 "사실 관계를 파악하고자 방송국 시청자게시판에 문의도 하고 방통위에 권리침해 심의를 신청했다. 내용 증명도 보냈지만 제작진은 묵묵부답. 답답하다"고 토로했다.정위스님 측은 구독자들이 출처를 밝히고 공유하는 것은 환영하나, 무단 도용을 통해 이익을 추구하는 행위는 묵과하지 않겠다고 강조했다. 이들은 "이번 건 역시 끝까지 시비를 가릴 생각"이라고 덧붙였다.의혹이 제기된 프로그램은 MBN '알토란'이며, 해당 조리법을 선보인 인물은 가수 이상민이다. 현재 해당 방송의 공식 영상에는 "본인 음식처럼 설명하는 게 좀 그렇다. 어떻게 표정 하나 변하지 않고 설명하는 거지", "적어도 출처 표기는 해야지. 이렇게 하면 자체 개발 요리 같지 않나", "아무리 레시피에 저작권이 없다지만 이렇게 부도덕하게 방송하다니" 등 시청자들의 항의성 댓글이 잇따르고 있다.MBN 측은 이번 레시피 도용 논란에 대해 현재까지 별다른 공식 입장을 밝히지 않은 상태다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr