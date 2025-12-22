사진=유튜브 채널 '김흥국 들이대TV'

가수 김흥국이 정치적인 행보를 완전히 정리하고 연예계로 돌아오겠다는 입장을 분명히 했다.22일 유튜브 채널 '김흥국 들이대TV'에는 '김흥국, 솔직한 심경을 털어놓다'라는 제목의 영상이 게시됐다. 해당 영상에서 김흥국은 "요즘 방송이고 행사고 전혀 없다. 유튜브 열심히 하고 있고, 매일 틱톡 라이브 하고 있다. 좋은 모습으로 여러분들한테 사랑받고 싶다"며 현재의 상황을 전했다.자신을 향한 부정적인 여론에 대해 김흥국은 "안 좋은 시선 알고 있다. 근데 9:1까지 된 상황은 거의 이제 바닥이라고 봐야 된다. 이걸 어떻게 회복을 할 건가 저 나름대로 고민을 많이 한다"며 "예전엔 참 좋았다. 요즘 날도 추운데 저에 대한 시선이 차갑다"고 언급했다. 이어 "좌우지간 더 열심히 반성하고 새로운 사람으로 태어나기 위해서 많은 고민을 한다. 여러분 좋게 봐주는 그날까지 인생 제대로 한번 살겠다"고 덧붙였다.그동안의 정치 활동에 대해 김흥국은 "정치 잘 모른다. 목을 매달 정도의 정치꾼은 아니다. 이제 정치를 안 하는 게 아니라 아주 끝을 냈다. 정치에 대해서 관심도 없다"고 선을 그었다. 그는 "단지 대한민국이 잘 되고 잘 살아야 한다는 건 변함이 없다"고 말하면서도, 정치권의 제안이 있을 경우에 대해서는 "저 남자다. 사나이다. 한 번 마음 먹으면 어느 누구도 안 된다. 25년 만에 정치 끝낸다고 했지 않냐"고 일축했다.또한 김흥국은 "성향이 맞으니 서로 도와달라고 하고, 지지하다 보니까 정치 색이 강해졌던 것뿐이다. 전 가수고, 방송인이고, 예능인"이라며 본업에 대한 정체성을 강조했다. 내년 지방선거와 관련해서도 "저한테 연락할 생각하지 마라. 알아서 잘하세요. 제가 잘 돼야 하고, 저도 먹고 살아야 한다. 그동안 친하게 지냈던 인연 끊고 싶다"고 강조했다.가족에 대한 심경을 묻는 질문에 김흥국은 "엄청난 추락은 살면서 처음이다. 사람 만나기 두렵고, 마스크 없었으면 다니기도 어렵다. 제가 봐도 아들, 딸 보기가 부끄러울 정도의 아버지가 됐다"고 털어놨다. 이어 "새로운 인생, 새로운 모습의 김흥국으로 거듭 태어나고 싶다. 방송이 그립고, 마이크 잡고 싶다. 예전의 모습 노래와 웃음 여러분들께 드리고 싶다"며 신곡 발표를 통한 복귀 계획을 밝혔다.김흥국은 그동안 보수 진영을 지지해 온 대표적 연예인으로, 지난 대선 당시 윤석열 전 대통령을 지지하고 나경원 국민의힘 대선 경선 후보 캠프 자문단에 참여하는 등 정치권 행보를 지속해 왔다. 그러나 최근 소속사를 통해서도 "정치 이야기는 이제 내려놓고, 무대 위에서 국민들과 함께 웃고 노래하겠다"며 연예계 활동에 전념하겠다는 뜻을 거듭 밝히고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr