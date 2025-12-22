넷플릭스

대형 재난 영화인줄 알았더니 SF인지, 다큐멘터리인지 알 수가 없다. 2025 버전의 '해운대'를 기대했지만 뚜껑을 열어보니 '대홍수'가 아니라 '대환장'이다.지난 19일 넷플릭스 '대홍수'가 공개됐다. '대홍수'는 홍수로 지구가 거의 멸망한 가운데 한 엄마와 아들이 생존을 위해 필사적으로 싸우는 이야기를 그린다. 작품이 공개되기 전부터 넷플릭스는 '대홍수'를 재난 영화로 홍보했다. 티저만 봤을 때는 물이 넘치는 아파트, 지구의 멸망, 숨 막히는 수중 탈출 장면 등으로 전형적인 블록버스터 재난물의 형태를 갖추기도 했다.그런데 막상 열어보니 완전한 재난 영화는 아니었다. SF적인 요소와 모성애, AI까지 다루며 과하게 장르의 경계를 넘나든다. 설정은 거대한 홍수지만 인류의 재건 안에서 엄마이자 연구원인 김다미(안나 역)가 어떤 선택을 할까 질문을 끊임없이 던진다.이처럼 장르적 혼합은 '대홍수'의 최대 난점이 된다. 물리적 재난과 정서적 여정을 한 작품에 담으려니 벅차다. 김병우 감독만의 독창성을 아이덴티티로 삼으려 했으나 장르의 경계가 흐려지며 오히려 중심을 잡기 어렵다.어지러운 장르만큼 민폐 캐릭터들의 등장도 아쉽다. 안나의 아들 자인(권은성 분)은 영화 전반에 걸쳐 서사의 추진력에 영향을 미친다. 계속해서 옷장 안에 숨고, 길을 잃고, 울고, 몸이 아프고 사건 진행이 지연된다.엄마인 안나 역시 극한 상황 속에서 비합리적인 행동을 보이기도 한다. 굳이 계단 바깥으로 올라가면서 위험한 경로를 선택하거나 설정상 불필요해 보이는 장면들이 반복된다. 하늘이 뚫렸다는 느낌을 받을 정도로 비가 세차게 내리는데 두꺼운 원단의 롱코트는 왜 입었을까.박해수가 연기한 희조도 분량이 너무 적다. 희조가 안나를 압박하며 두 사람이 대립하는 장면이 더 많이 연출됐어야 긴장감이 충분히 부각됐을 것. 희조라는 캐릭터가 기능적으로 명확하지 않았다. 서사는 당연히 나오지 않았고, 이런 부분까지 친절을 기대하기 어려운 작품이다.후반부로 갈수록 더 첩첩산중이다. 안나는 더 나은 선택을 하기 위해 반복된 시뮬레이션 설정을 보인다. 똑같은 혹은 비슷한 장면이 계속해서 나온다. 설정의 복잡함에 이해하기 어려운 장면이 다수 연출된다. 아직까지도 김다미가 AI가 맞는지, 인간인지 모르겠을 정도. 김다미의 가슴에 쓰여있는 숫자는 시뮬레이션 도전 횟수가 맞을까.이 영화가 의도한 메시지가 무엇이었는지 쉽사리 알기 어렵다. 재난 영화에 SF적인 요소, 여기에 모성애 한 스푼까지 더해졌다. 이야기의 핵심이 물인지, AI인지, 모성애인지. 나름 도전적인 작품이라고 평할 수는 있겠지만 장르 혼합의 전략은 균형을 전혀 잡지 못했다. 다 본 후에도 세 가지 축을 동시에 이해해야 하는 숙제가 남아있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr