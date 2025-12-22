사진=텐아시아DB

사진제공=SBS

방송인 유재석이 '틈만 나면'에서 안타까움을 호소한다.오는 23일 방송되는 SBS 예능 '틈만 나면'에서는 배우 추영우가 출연해 역대급 허당미를 폭발시킨다. 이날 추영우를 진땀 나게 한 곳은 다름 아닌 에어로빅 교실.에어로빅 회원들은 추영우의 등장에 "잘생겼다"라며 감탄하더니, 챌린지 교실이 열리자 추영우에게 "춤의 완성은 얼굴"이라며 열띤 응원에 나선다. 이에 화답하듯 추영우는 점퍼까지 벗어 던지고 챌린지에 나서지만, 예상외의 어설픈(?) 댄스 실력에 에어로빅 선생님마저 "(춤은) 아닌 것 같은데?"라고 돌직구 평가를 날려 웃음을 자아낸다.특히 추영우가 빵꾸 양말로 이문동 일대를 휩쓴다고 해 흥미를 고조시킨다. 첫 틈 미션부터 온몸을 불사 지른 탓에 양말에 빵꾸가 나 버린 것. 추영우가 미션이 다 끝나고 나서야 "저 양말에 빵꾸(?) 났어요"라며 구멍 난 양말을 보여주자, 유재석은 "영우 얼굴이 지금 허예졌어"라며 안타까워한다.이어 유재석은 "영우, 양말에 구멍 나서 이제 어떻게 집에 가냐"라며 위로를 건네 현장을 폭소케 한다. 결국 첫 미션부터 양말에 구멍이 나 버린 추영우는 하루 종일 빵꾸 양말을 신은 채 온갖 게임에 온몸을 불태웠다는 후문이다.'틈만 나면'은 23일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr