‘신지♥’ 문원, 내년 결혼 앞두고 관리…성난 황소 팔뚝
가수 신지의 예비남편인 문원이 피지컬을 자랑했다.

최근 문원은 자신의 계정에 운동을 하고 있는 모습을 올렸다. 상체 웨이트 중인 문원은 성난 팔뚝을 자랑했다.

신지는 내년 상반기 7세 연하 가수 문원과 결혼한다. 두 사람은 라디오 프로그램을 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했다.

문원의 과거 결혼 이력과 딸이 있다는 사실이 알려지면서 화제가 됐다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

