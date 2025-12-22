/ 사진=텐아시아 DB

최근 2025 KBS 연예대상을 거머쥔 전현무가 크리스마스 마켓에 감탄한다. 앞서 전현무는 "요즘 많이 힘들다. 아버지가 편찮으시다. 웃기는 일도 하면서 아버지 병원도 왔다 갔다 하면서 물리적으로 힘든 요즘을 보내고 있다"라고 수상 소감을 남겼다.JTBC ‘톡파원 25시’에서는 전현무, 김숙의 대만 여행 3탄, 노르웨이 오슬로와 베르겐 ‘톡파원GO’ 그리고 영국 런던의 크리스마스 마켓 현장이 공개된다. 독보적인 에너지와 입담의 뮤지컬 배우 김호영이 게스트로 함께한다.이번 영상에서는 신청자의 여행을 미리 검증해 보는 코너, ‘톡파원GO’ 시간을 갖는다. 톡파원은 동창생 7명이 함께 떠나는 노르웨이 여행으로 현지 핫플레이스틀 추천받고 싶다는 의뢰를 받고 노르웨이의 수도인 오슬로를 찾는다.먼저 톡파원은 노르웨이 대표작 ‘절규’를 회화, 판화, 드로잉까지 세 가지 버전으로 전시한 ‘뭉크 미술관’을 방문한다. 온도, 습도, 빛에 예민한 작품의 특성상 한 점의 그림이 공개되는 동안 두 점의 그림은 휴식을 취한다는 독특한 전시 방식이 공개되자 김숙은 “그럼 세 작품을 다 보려면 3시간을 서 있어야 되는 거냐”라며 입을 다물지 못했다고.다음으로 무려 1857년 개업한 현지 맛집에서 노르웨이 북부 지방 스타일의 ‘반건조 대구 요리’를 맛본다. 이어 노르웨이의 대표 항구 도시인 베르겐으로 이동해 아름다운 대자연을 느낄 수 있는 피오르 크루즈 투어를 즐긴다. 빙하의 침식 작용으로 인해 생긴 자연 지형 피오르의 몽환적인 풍경에 김숙은 “컴퓨터 배경 화면 같다”라며 감탄했고, 이찬원은 “저기 사는 사람들은 무슨 기분일까”라며 부러움을 감추지 못한다.마지막으로 영국 런던에서 보내는 크리스마스 특집 영상이 공개된다. 먼저 톡파원은 도심 속에서 크리스마스를 만끽할 수 있는 ‘윈터 원더랜드’를 찾는다. 톡파원은 이곳에서 튜브를 타고 얼음 슬라이드를 내려오는 ‘리얼 아이스 슬라이드’를 체험하고, 매년 100개 이상의 부스가 열리는 크리스마스 마켓에서 커리소시지에 절인 양배추를 곁들인 ‘커리부어스트’를 맛본다.거리를 가득 채운 화려한 조명이 크리스마스 분위기를 물씬 자아내자, 전현무는 “확실히 다르다. 크리스마스는 외국 명절이 맞다”라며 화면에서 눈을 떼지 못한다. 이어서 ‘영국식 칠면조구이’와 함께하는 영국 현지 가정의 크리스마스 홈 파티 현장까지 공개하며 따뜻하고 낭만적인 크리스마스 분위기를 생생히 전달할 예정이다.한편, 전현무와 김숙의 대만 여행 이후 톡파원이 보낸 깜짝 선물을 건 ‘나줘 나줘’ 게임이 진행된다. ‘메리 크리스마스’를 외쳐 촛불을 가장 많이 끈 사람이 승리하는 방식으로, 우승자에게는 대만의 ‘핫템’들을 꽉 채운 푸짐한 선물이 제공된다고 해 승리의 주인공은 누가 될지 궁금증이 모인다.‘톡파원 GO’는 22일 저녁 8시 50분 JTBC ‘톡파원 25시’에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr