/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진 제공 = KBS ‘누난 내게 여자야’

방송인 한혜진이 연애관에 대해 질문했다. 앞서 한혜진은 2018년 MBC '나 혼자 산다'를 통해 인연을 맺은 전현무와 공개 연애를 했지만 1년 만에 결별 소식을 전했다.‘누난 내게 여자야’에서는 연상연하 남녀들이 지금까지 비밀로 해온 나이가 공개된다. 구본희, 고소현과 함께 ‘아이스링크장 데이트’를 한 김무진은 “(오늘) 내가 모르는 주제가 너무 많았다”며 누나들과의 대화에서 세대 차이를 느꼈다고 솔직히 고백했다. 이에 박상원도 “표정 관리가 안 되더라”며 공감했다. 앞서 두 연하남은 데이트를 가는 차 안에서 ‘롤러장에 대한 추억’을 이야기하는 구본희와 고소현의 모습을 보고, 나이 차이를 느낀 것이었다.이에 한혜진&황우슬혜는 “다들 몇 살인 걸까…수빈 씨 나이 또래인 걸까?”라며 연하남들이 '2000년생' 수빈 또래일 것을 예상했다. 수빈도 “연하남들을 30대 초반으로 생각했는데…제 또래일 것 같다”고 조심스럽게 추측했다. 누나와 연하남들의 상당한 나이 차이가 예상되는 가운데, 한혜진은 “하나만 물어봐도 돼요? 10살 연상이랑 만날 수 있나요?”라며 장우영과 수빈에게 질문했다. 장우영이 황우슬혜보다 딱 10살 연하인 가운데, 장우영&수빈이 어떤 답을 내놨는지는 본 방송에서 공개된다.한편, 누나와 연하남들은 나이 공개를 앞두고 현실 걱정에 휩싸였다. 박지원은 “내 나이가 많아서 여자로 보이지 않으면 어떡하지?”라며 울상을 지었다. 그런 한편 박상원도 “(너무 어려서) 남자로 안 보이면 어떡하지?”라며 나이 차를 걱정했다. 김무진도 “내 나이를 듣게 됐을 때 어떨지에 대한 걱정이 있다”며 ‘나이 공개’를 두려워했고, 김무진과 쌍방 호감이었던 구본희도 “나이 차이가 너무 나면...현실적인 문제를 생각 안 할 수 없다”며 김무진의 나이를 궁금해했다.앞서 공개됐던 티저에서는 나이가 공개된 후 구본희가 “어렸어요. 생각보다 더...”라며 당황하는 모습, 박예은이 눈물까지 훔치는 모습이 담겼다. 또 김상현은 누군가에게 무릎을 꿇고 “너한테 난 너무 애잖아”라며 애원하기까지 했다. 충격적인 터닝포인트인 '나이 공개'가 이들의 러브라인에 어떤 지각변동을 일으킬지 궁금증을 불러일으킨다.9회를 앞두고 ‘누난 내게 여자야’ 제작진은 “나이가 공개된 후 ‘연하우스’ 전체가 대혼란에 빠졌다”며 후폭풍을 예고했고, “이들이 나이 차를 극복하고 사랑을 쟁취할 수 있을지, 지금부터가 중요하다”고 관전 포인트를 짚었다.22일 밤 9시 50분 KBS2 ‘누난 내게 여자야’ 9회에서 만날 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr