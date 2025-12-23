유재석, 결국 폭로 당했다…'애착 동생' 저격에 당황, "왜 안왔냐고 찾아" ('틈만나면')

사진=텐아시아DB

유연석이 남미 팬미팅에서 유재석을 소환했다.오는 23일 방송되는 SBS 예능 '틈만 나면,'에서는 유재석의 애착 동생 유연석이 남미 팬미팅을 후일담을 공개한다.유연석은 “남미도 크리스마스 분위기더라”라며 “팬미팅에 1000명이 오셨다. 반응이 뜨거워서 2~3000명 계신 것 같았다”라며 뿌듯해하자, 유재석은 “100명 오셨는데 1000명 같은 느낌이 났다는 거지?”라며 유연석의 인기가 믿기 어렵다는 듯 능청을 떤다.이에 유연석은 “진짜 1000명 이상 오셨다. ‘틈만 나면,’ 게임을 하는데, 팬분들이 형 왜 안 왔냐고 찾더라”고 밝혀 유재석을 깜짝 놀라게 한다. 유연석은 당황하는 유재석에게 “지금이라도 ‘Hola’ 인사 한 번 해달라”라며 재석을 들었다 놨다 하는 노련한 스킬을 구사한다.유재석, 유연석은 ‘데뷔 4.5년 차’ 추영우, 신시아와의 만남에 문득 세월을 체감한다. 데뷔 34년 차 유재석의 눈에 유연석은 한참 후배인 애착 동생. 그러나 추영우, 신시아의 연차를 들은 유연석이 “저는 22년 차”라고 밝히자, 유재석은 “연석이가 22년 차라고? 너도 산신령 급이구나”라며 화들짝 놀란다.그도 잠시, 유연석이 “그럼 형이 배추도사냐”라고 재치 있게 받아 치자, 유재석은 “우리가 연예계 배추도사, 무도사인 거다”라며 너스레를 떤다고 해 기대가 모인다.‘틈만 나면,’은 매주 화요일 오후 9시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr