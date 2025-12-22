사진=JTBC

'러브 미' 장률의 소개팅 현장이 포착됐다.22일 매니지먼트mmm은 JTBC 금요시리즈 '러브 미'에서 음악감독 주도현 역을 연기하고 있는 장률의 촬영 비하인드 컷을 공개했다.공개된 컷은 2회에 그려진 소개팅 씬으로, 장률은 누군가와 마주 앉아 있으나 대화에 집중하지 못하고 따분한 표정이다. 어색한 미소로 리액션을 해보지만, 다른 테이블에서 흥미로운 이야기라도 하는 듯 시선을 완전히 돌리고 있어 눈길을 끈다.해당 장면은 주도현이 소개팅 자리에서 서준경(서현진 분)을 우연히 보게 된 장면. 옆 건물 이웃으로 만나기 전, 옆 테이블에서 목격하게 된 그의 당돌한 모습에 주도현은 호기심을 느꼈고, 이후에도 계속되는 우연은 호감으로 발전해 특별한 멜로의 시작이 되었다.장률은 촬영에 한껏 몰입한 모습이다. 자연스럽게 컬이 들어간 헤어부터 편안한 옷차림까지 음악감독 주도현으로 완벽 변신한 채 상황에 녹아들고 있다. 장률은 카메라가 돌아갈 때면 200%의 집중력을 보여주다가도 컷 소리가 나면 밝은 미소와 에너지로 현장을 물들여 보는 이들마저 웃음 짓게 했다는 후문이다.'러브 미'는 매주 금요일 저녁 8시 50분, JTBC에서 2회 연속 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr