사진 = 정호연 인스타그램

사진 = 정호연 인스타그램

사진 = 정호연 인스타그램

사진 = 정호연 인스타그램

배우 정호연이 톱 모델의 위엄을 드러냈다.정호연은 최근 자신의 인스타그램에 화보 사진을 다수 게시했다.공개된 사진 속 정호연은 전통 한옥의 고즈넉한 정취가 느껴지는 북촌 한옥마을과 현대적인 빌딩 숲이 가로지르는 도심을 배경으로 독보적인 모델 포스를 뿜어내고 있다. 특히 기와지붕 아래에서 햇살을 만끽하며 눈을 감고 있는 모습은 마치 한 폭의 그림 같은 분위기를 자아낸다.또한 브라운 톤의 셋업과 롱부츠를 매치한 스타일링부터 강렬한 블랙 가죽 재킷까지 완벽하게 소화하며 '화보 장인'다운 면모를 여실히 드러냈다. 도심의 난간에 기대어 카메라를 응시하는 깊은 눈빛은 정호연 특유의 시크하면서도 몽환적인 매력을 배가시키며 보는 이들의 감탄을 불러일으킨다.게시물을 접한 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 모델은 다르네", "옷 완전 예뻐요" 등의 뜨거운 반응을 보이며 찬사를 아끼지 않았다.1994년생인 정호연은 배우 이동휘와 9년 연애의 마침표를 찍었다. 정호연은 모델 출신으로 넷플릭스 '오징어게임' 시즌1을 통해 전 세계적인 스타가 됐다.한편 정호연은 애플TV+ ‘디스클레이머’에서 열연하며 '월클' 위엄을 뽐냈다. 아울러 나홍진 감독의 신작 ‘호프’, 김지운 감독의 ‘더 홀’로 차기작 활동도 앞두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr