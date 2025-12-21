사진 = 이동휘 인스타그램

사진 = 이동휘 인스타그램

사진 = 이동휘 인스타그램

배우 이동휘의 분위기 있는 사진이 시선을 모은다.최근 이동휘는 자신의 인스타그램에 브라운 하트 이모지를 담은 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 이동휘는 회색 재킷과 니트 카디건, 노란 집업 등 다양한 룩을 완벽히 소화하며 감각적인 비주얼을 드러냈다. 무심한 표정 속에서도 깊은 눈빛이 돋보였고, 거칠게 자란 수염이 한층 묵직한 분위기를 자아냈다. 특히 빈티지 톤의 필름 감성이 더해져 마치 영화 속 한 장면을 연상케 했다. 담백한 배경과 절제된 포즈가 어우러지며 이동휘 특유의 자연스러운 카리스마가 완성됐다.팬들은 "눈빛이 참 서늘하신 반면에 입담이 참 재미진게 매력", "늘 응원합니다", "잘생겼다", "화이팅", "나의 연예인", "왕자님" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.앞서 이동휘는 가수 조째즈의 유튜브 채널에서 결혼에 대한 속마음을 털어놨다. 당시 영상에서 이동휘는 "막연하게 결혼을 일찍하고 싶었지만 벌써 늦었다"며 "뒤늦게 아이를 갖게 되면 아버지, 어머니가 손주를 볼 시간이 없다"고 밝혔다. 이어 "짧다고 느껴지니까 이젠 진짜 '빨리 결혼해야겠다'는 생각이 든다"고 덧붙였다.이동휘는 지난해 5월 종영한 MBC 드라마 '수사반장 1958'에서 주연 김상순 역을 맡아 활약했다. 이후 tvN 예능 '핀란드 셋방살이'로도 시청자들과 만났으며 지난해 11월 모델 겸 배우 정호연과 9년 연애의 마침표를 알리기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr