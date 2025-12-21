사진 = 홍진경 인스타그램

사진 = 홍진경 인스타그램

모델 겸 방송인 홍진경이 뼈말라 몸매를 공개했다.최근 홍진경은 자신의 인스타그램에 자신의 사진을 공개했다.공개된 사진 속 홍진경은 블랙 민소매 드레스에 선글라스를 착용하고 거울 셀카를 찍으며 특유의 시크한 분위기를 뽐냈다. 단정하면서도 우아한 실루엣이 돋보이는 드레스는 군더더기 없이 완벽한 라인을 강조하며 고급스러운 매력을 자아냈다. 또 다른 흑백 사진에서는 모자를 눌러쓴 채 카페 창가에 앉아 휴대폰을 바라보는 모습으로, 자연스럽고 편안한 일상의 한 장면을 담았다. 절제된 스타일 속에서도 독보적인 아우라가 느껴진다.팬들은 "언니 사랑해요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "오늘도 역시 멋지시네요", "언니 진짜 너무너무너무 예쁘다" 등의 댓글을 남기며 폭발적인 반응을 보였다.한편 홍진경은 1977년생으로 47세다. 지난 8월 6일 홍진경은 결혼 22년 만에 이혼을 했다는 소식이 전해져 충격을 줬다. 홍진경은 이혼 사유에 대해 정선희의 유튜브 채널 '집 나간 정선희'에 출연해 "왜 헤어졌냐 궁금하겠지만 누구 한 사람 잘못으로 헤어진 게 아니다. 이제 좀 다르게 살아보자고 했다"라고 일축했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr