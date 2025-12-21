사진 = 조이 인스타그램
사진 = 조이 인스타그램
레드벨벳 조이가 역대급 비주얼을 자랑했다.

최근 조이는 자신의 인스타그램에 "Go Girl"이라는 멘트와 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 조이는 단발 웨이브 헤어에 시스루뱅으로 세련된 무드를 연출했다. 그레이 컬러의 오프숄더 니트와 버건디 레더 재킷을 매치해 감각적인 겨울 스타일링을 완성했으며 청바지로 자연스러운 데일리 무드를 더했다.
사진 = 조이 인스타그램
사진 = 조이 인스타그램
특히 도톰한 입술과 또렷한 눈매가 어우러진 근접 셀카에서는 고급스러운 카리스마가 돋보인다. 립 메이크업을 수정받는 마지막 컷에서는 프로페셔널한 아티스트의 면모까지 드러냈다.
사진 = 조이 인스타그램
사진 = 조이 인스타그램
팬들은 "언니 너무 아름다워요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "완전 말랐어요", "공주야 너무예뻐" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.
사진 = 조이 인스타그램
사진 = 조이 인스타그램
한편 1996년생인 조이는 29세로 최근 솔로 앨범으로 컴백해 활발한 활동을 했다. 또 MBC 예능 '나혼자 산다'에서 솔직한 일상을 공개해 대중들의 많은 사랑을 받았다. 특히 동생에 대한 애정을 드러내며 'K장녀' 면모를 보였다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지