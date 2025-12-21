사진 = 김소현 인스타그램

배우 김소현의 성숙한 비주얼이 눈길을 끈다.최근 김소현은 자신의 인스타그램에 화장품 브랜드 해시태그와 사진을 올렸다.사진 속 김소현은 레이스 슬립 드레스에 오버핏 블랙 재킷을 걸치고, 붉은 립으로 포인트를 준 메이크업을 선보였다. 블랙과 레드가 조화를 이룬 강렬한 비주얼은 세련된 분위기와 성숙한 매력을 동시에 자아낸다.화려한 금장 이어링과 블론드 로고가 새겨진 클러치, 브랜드 패키지 등이 어우러져 고급스러움을 한층 더했다. 카메라를 응시하며 살짝 미소 짓는 표정에서는 자신감과 우아함이 공존한다.팬들은 "항상 예뻐", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "정말 아름답고 귀엽습니다", "사랑해 공주" 등의 댓글을 남기며 폭발적인 반응을 보였다.한편 1999년생으로 26세인 김소현은 PEACHY(피치컴퍼니)와 함께 새로운 도약을 시작한다. 문화창고 소속이었던 김소현은 2022년 이음해시태그 창립과 동시에 합류해 지난달까지 소속돼 활동했다. 앞서 전지현 역시 문화창고에 이어 이음해시태그 소속이었으나 현재는 피치컴퍼니에서 새롭게 둥지를 틀었다.또 김소현은 ENA 월화드라마 '연애박사'에 출연한다. '연애박사'는 고교 시절 촉망받던 수영 선수였지만 병으로 한쪽 다리를 잃은 박사 과정생 박민재(추영우) 그리고 진로를 잃고 방황하다 로봇 연구실에 들어선 석사 과정생 임유진(김소현)의 이야기를 담은 청춘 로맨스다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr