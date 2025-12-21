사진 = 강소라 인스타그램

사진 = 강소라 인스타그램

배우 강소라의 빛나는 피부가 시선을 모은다.최근 강소라는 자신의 인스타그램에 "다음주가 크리스마스라니"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 강소라는 내추럴한 긴 머리에 포근한 흰 니트를 입고 카페에서 여유로운 시간을 보내고 있다. 꾸밈없는 모습임에도 맑고 건강한 피부결이 돋보이며, 부드러운 조명 아래에서도 자연스러운 윤기가 감돈다. 고개를 살짝 기울인 채 카메라를 응시하는 눈빛에서는 특유의 담백한 매력과 성숙한 분위기가 묻어난다.팬들은 "언니 너무 예쁘세요", "진짜 이쁘시네요", "피부 완전 좋아요", "갈수록 예뻐지네요", "진짜 짱이에요", "보고싶어용" 등의 반응을 보이며 칭찬을 아끼지 않았다.한편 1990년생인 강소라는 35세이며 지난 2009년 영화 '4교시 추리영역'으로 데뷔했다. 이어 강소라는 영화 '써니', 드라마 '닥터 이방인', '미생' 등으로 얼굴을 알렸다.이후 지난 2020년 10살 연상의 한의사와 결혼한 강소라는 이듬해와 2023년 두 딸을 얻었고 3년의 공백기 끝 드라마 '남의 될 수 있을까'로 본업에 복귀했다. 현재 강소라는 각종 예능과 자신의 유튜브 채널 '소라의 솔플레이'로 대중을 만나고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr