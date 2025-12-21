사진 = 윤은혜 인스타그램

배우 윤은혜의 뼈말라 각선미가 시선을 모은다.최근 윤은혜는 자신의 인스타그램에 다람쥐 이모지를 담은 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 윤은혜는 베이지 퍼 재킷에 미니스커트, 브라운 롱부츠를 매치해 따뜻하면서도 세련된 겨울룩을 완성했다. 어둠이 내려앉은 옥상 위에서도 윤은혜의 피부는 환하게 빛났고 가볍게 고개를 기울인 포즈에서 특유의 청순함과 성숙미가 공존한다. 근접샷에서는 버건디 컬러의 네일을 포인트로 잡아 들며 카메라를 향해 브이(V) 포즈를 취해 시선을 사로잡았다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "누나 사랑해요", "진짜 예뻐용", "너무 말랐어요" 등의 댓글을 남기며 폭발적인 반응을 보였다.앞서 윤은혜는 tvN '핸썸가이즈'에 출연해 결혼에 대해 언급한 바 있다. 3년안에 결혼하고 싶다던 윤은혜는 "성실한 사람이 좋고 외모는 잘 안보는 것 같다"며 "사실 신승호 같은 분을 좋아한다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 신승호는 윤은혜 보다 11살 연하다. 이에 신승호는 "저는 최소 11살 연상부터 시작"이라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다. 한편 1984년생인 윤은혜는 만 41세다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr