사진 = 최지우 인스타그램
최근 최지우는 자신의 인스타그램에 눈송이와 하트 이모지 멘트를 담은 사진을 게시했다.

공개된 사진 속 최지우는 차분한 그레이 코트를 걸치고 카페 골목길을 거닐며 포근한 미소를 짓고 있다. 검정 가죽백을 들고 손으로 입을 가린 포즈는 수줍은 듯 사랑스럽고, 자연광에 비친 피부결은 한겨울 공기 속에서도 빛을 발했다. 붉은 테이블 앞에서 환하게 웃는 모습에서는 특유의 여유와 우아함이 느껴진다. 세련된 도심 속에서도 변함없는 청순미를 자랑하며, ‘원조 겨울 여신’다운 아우라를 뿜어냈다.
팬들은 "아름다워", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "오늘도 아름답다", "보고싶어요 배우님", "너무 좋아" 등의 댓글을 남기며 반가움을 표현했다.
한편 최지우는 2018년 9세 연하의 비연예인 남편과 결혼해 2020년 46세에 얻어 스스로 ‘노산의 아이콘’이라고 밝힌 바 있다. 지난해 ‘슈돌’ 11주년을 맞아 새 MC로 합류한 최지우는 작품 일정으로 불가피하게 하차 소식을 전했다. 또 최지우는 1형 당뇨 판정을 받은 어린 아들을 구하기 위해 고군분투하다 끝내 세상을 바꾸어 버린 한 엄마의 기적 같은 이야기를 그린 휴먼 드라마 '슈가'에 출연한다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

