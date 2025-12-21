사진 = 안현모 인스타그램

사진 = 안현모 인스타그램

방송인 안현모의 세련된 미모가 눈길을 끈다.최근 안현모는 자신의 인스타그램에 "무릎이 안좋은 아빠를 늘 걱정하는 딸로서 고대병원 인공관절 교수님과 딸의 마음으로 열심히 촬영했답니다"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 안현모는 어두운 코트와 스커트를 매치해 단아하면서도 따뜻한 분위기를 자아냈다. 단정히 올린 헤어스타일과 은은한 미소가 어우러지며 조명 아래에서 고급스러운 매력을 완성했다. 별다른 꾸밈없이도 완벽한 균형미를 자랑하며 배경을 장식한 책장이 안현모 특유의 지적인 이미지가 돋보인다.팬들은 "언니 예뻐요", "너무 아름다우셔", "옷이 이쁘네요", "늘 본받네요", "이 포즈는 귀엽습니다", "내 롤모델", "품격 있는 미모", "지성과 미모의 완벽 조합", "분위기 진짜 좋다", "지적인 미소 너무 예쁘세요", "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "정말 우아해요", "늘 고상한 현모님" 등의 댓글을 남기며 감탄을 아끼지 않았다.한편 안현모는 다양한 방송 및 MC 활동을 통해 대중과 소통하고 있다. 1983년생으로 42세인 안현모는 한국외국어대학교 통번역대학원 국제회의통역 석사 출신으로 SBS에서 기자로 활동했었다. 또 안현모는 2017년 브랜뉴뮤직 대표 라이머와 결혼한 후 2023년 11월 파경을 맞았다. 이혼 이후에도 본업과 본업 외 활동을 활발하게 이어가고 있는 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr