SBS '모범택시3' 이제훈이 희대의 악덕 대표 장나라의 잔혹한 실체를 밝혀내며 강렬한 여운을 선사했다.지난 20일 밤 9시 50분에 방송된 SBS 금토드라마 '모범택시3'(연출 강보승/극본 오상호) 10화에서는 김도기(이제훈 분)와 '무지개 히어로즈'가 연습생들의 꿈을 이용해 불공정 계약, 성상납 강요 등 끔찍한 악행을 저지른 빌런 강주리(장나라 분)와 그의 커넥션을 파괴하고 걸그룹 엘리먼츠의 데뷔 무대를 성사시키며 진정한 히어로의 면모를 입증했다.이와 함께 닐슨코리아에 따르면 '모범택시3' 10화 시청률은 최고 15.4%, 수도권 12.5%, 전국 11.9%를 기록하며 동시간대 1위는 물론 토요일 방송된 미니시리즈 중 압도적 1위를 차지했다. 특히 2049 시청률 최고 4.4%, 평균 3.7%를 기록해 한 주간 방송된 모든 프로그램 중 1위로 독보적 파워를 과시했으며 연말 시즌의 화제성을 모두 장악하며 '모범택시3'의 대체 불가한 존재감을 과시했다.이날 방송은 숨겨진 강주리의 과거사로 시작됐다. 걸그룹 멤버였던 강주리는 다리에 문제가 있는 상태에서 소속사의 강요로 무리하게 활동을 강행한 탓에 제때 치료를 받지 못했고 무대 위에서 사고를 당해 끝내 다리를 잃고 꿈을 잃은 인물이었다. 이후 같은 꿈을 지닌 연습생들을 추락시킴으로써 자신의 실패를 보상받는 잔혹한 악행을 저질러왔던 것이었다. 이 가운데 김도기는 강주리와 음악 방송PD인 이안준(이성우 분)의 은밀한 회동이 이뤄지고 있는 유흥업소에 잠입, 그 안에서 로미(오가빈 분)가 찍혔던 협박 영상 속 장소를 발견하며 강주리에 대한 의심을 확신으로 굳혔다.한편 엘리먼츠는 로미의 부재에도 데뷔 무대를 강행했다. 이때 무대 리허설 직전 지안(윤하영 분)이 돌연 실신해 무대가 취소될 위기에 처하자 김도기는 직접 임시 멤버로 출격해 곁눈질로 익힌 안무를 완벽하게 소화하며 엘리먼츠의 성공적인 데뷔를 이끌었다.김도기는 "대표가 시키면 뭐든 하겠다"는 기세로 강주리의 신임을 얻는데 성공했고 강주리는 김도기 앞에서 비로소 나이스한 연예기획사 대표라는 껍데기 뒤에 감춰뒀던 추악한 민낯을 드러내기 시작했다. 특히 강주리 일당이 유흥업소와 결탁해 연습생들에게 스폰서 접대를 강요해왔으며 음악 방송PD인 이안준 역시 이들과 한패였다는 것이 드러나 충격을 안겼다. 강주리는 애초에 엘리먼츠를 스타로 만들 생각이 전혀 없었고 그동안의 트레이닝도 모두 접대를 위한 훈련이었으며 데뷔 무대는 그저 스폰서들에게 보여줄 쇼케이스였던 것. 김도기는 치를 떨었고 '무지개 히어로즈'의 본격적인 복수 대행 서비스가 가동돼 흥미를 고조시켰다.김도기는 강주리의 행동 대장인 본부장(유태주 분)이 탄 차를 완전히 박살 내며 강력한 참교육의 시작을 알렸다. 두 번째 순서는 바로 강주리의 VIP 스폰서들. 최주임(장혁진 분), 박주임(배유람 분)은 엘리먼츠 멤버들 대신 여장을 한 뒤 접대 현장에 잠입, 스폰서들을 혼쭐내며 통쾌함을 선사했다. 같은 시각 방송국에 잠입한 안고은(표예진 분)은 강주리와 이 PD의 뒷거래 정황이 담긴 녹취 파일을 생방송 중에 송출했고 이를 수습하려던 이 PD는 조명 기구에 머리를 부딪히며 초라한 결말을 맞았다.한편 김도기와 강주리의 마지막 맞대면이 긴장감을 최고조로 끌어올렸다. 강주리의 실체가 뉴스로 보도돼 세간이 발칵 뒤집어지자 강주리는 취재진들을 피해 자신의 펜트하우스 옥상으로 몸을 피했다. 강주리는 최후의 보루로 '매니저 도기'를 찾았지만 옥상에서 그를 맞이한 건 '택시히어로 도기'였다. 김도기는 그간 강주리가 연습생들에게 퍼부은 폭언을 그대로 대갚음하며 "단 한 번의 실패에 계속 추락하고 있었던 건 바로 너야"라고 일갈해 짜릿한 카타르시스를 안겼다. 하지만 강주리는 반성은커녕 "걔들이 날 수나 있을까? 누가 걔네 기억이나 할 거 같아? 내가 돈이라도 벌게 해준다잖아 뭐가 문젠데? 걔네 유통기한이 얼마나 될 것 같아?"라고 패악을 떨었다.이에 김도기는 펜트하우스 꼭대기로 수십 대의 드론을 띄워 강주리의 민낯을 생중계했다. 이때 과거 무대 위 사고의 트라우마가 떠오른 강주리는 찍지 말라며 뒷걸음질 치다 난간 아래로 떨어졌고 김도기는 추락하는 강주리를 붙들었다. 하지만 강주리는 김도기의 마지막 도움을 뿌리치고 스스로 추락을 택하는 최후를 맞이해 강렬한 여운을 남겼다. 반면 로미의 복귀로 다시 완전체가 된 엘리먼츠는 국민들의 응원 덕분에 성공적인 데뷔를 해내며 뭉클한 울림을 더했다.한편 SBS 금토드라마 '모범택시3'는 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극. 매주 금,토 밤 9시 50분에 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr