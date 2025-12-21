사진=MBC

강태오, 김세정, 이신영, 홍수주가 꽉 닫힌 해피엔딩을 맞았다. 주연을 맡은 강태오와 김세정은 오는 30일 방송 에정인 '2025 MBC 연기대상' 베스트 커플상 후보에 올랐다. 앞서 올해 MBC는 한때 '드라마 왕국'으로 불리던 명성을 잃고 심각한 부진에 빠졌다. '바니와 오빠들', '메리 킬즈 피플', '달까지 가자' 등 금토 드라마들이 연이어 1~2%대 시청률을 기록했다.지난 20일(토) 방송된 MBC 금토드라마 '이강에는 달이 흐른다' 최종회에서는 복수 끝에 꽃길을 걷기 시작한 이강(강태오 분), 박달이(김세정 분)와 이운(이신영 분), 김우희(홍수주 분)의 모습이 시청자들의 마음을 훈훈하게 만들었다. 이에 최종회 시청률은 전국 6.8%, 수도권 6.4%로 자체 최고 기록을 경신했을 뿐만 아니라 박달이가 회임을 알게 되는 장면은 최고 7.5%까지 치솟으며 유종의 미를 거뒀다.(닐슨코리아 기준)이강은 좌의정 김한철(진구 분)의 무기인 밀약서를 불태워 왕 이희(김남희 분)의 권위를 되찾아줬고 이희는 곧바로 김한철을 추포하라고 명령했다. 그러나 김한철의 수하인 무명단이 나타나 김한철을 호위하면서 결국 그를 놓치고 말았다.악에 받친 김한철은 박달이를 칼로 찌르고 그녀를 인질로 내세워 이강이 빼돌린 장정왕후(장희진 분)를 데려오라는 조건을 내걸었다. 이대로 박달이를 잃을 수 없었던 이강은 쏟아지는 빗줄기를 이용해 다시금 몸을 바꾸기로 결심했다. 이미 한 번 죽음을 경험했던 박달이에게 또 같은 아픔을 줄 순 없었기 때문. 계획대로 몸을 바꾸는 데 성공한 이강은 자신을 보며 눈물을 쏟아내는 박달이를 애써 달래다 결국 눈을 감아 모두를 충격에 빠뜨렸다.이강의 돌발행동으로 인해 계획에 차질이 생긴 김한철은 무자비한 살육을 저지르며 장정왕후를 향해 다가갔다. 하지만 김한철과 장정왕후 사이에는 이미 넘어설 수 없는 벽이 생긴 상황. 자신의 연정을 위해 다른 이들의 연정은 도구로 활용한 김한철은 장정왕후가 보는 앞에서 비참한 최후를 맞이해 씁쓸함을 안겼다.같은 시각 이강의 몸으로 겨우 목숨을 부지한 박달이의 영혼은 이강의 영혼을 붙잡으려 애썼다. 온몸으로 슬픔을 토해내며 간절하게 기도하는 박달이의 염원이 닿은 듯 두 사람의 홍연이 다시금 빛을 발했고 시들어가던 인연화가 만개하면서 박달이의 몸도 생명을 되찾았다. 서로를 위해 죽음도 무릅쓰려던 이강과 박달이의 지극한 연모가 기적을 일으킨 것.좌의정 김한철의 죽음과 함께 어그러졌던 모든 인연도 원래의 자리를 되찾았다. 이강과 박달이는 왕과 중전의 자리에 올라 더 좋은 나라를 만들기 위해 애썼고 이운과 김우희도 부부의 연을 맺었다. 사랑하는 이들과 각자의 꽃길을 걷는 인물들의 행복한 미소를 끝으로 '이강에는 달이 흐른다'가 막을 내렸다.'이강에는 달이 흐른다'는 인연의 붉은 실로 맺어진 인물들의 애틋하고도 아름다운 사랑 연대기를 그리며 매회 웃음과 감동을 동시에 선사했다. 각자의 방식으로 자신의 연정을 지키기 위해 노력하는 청춘들의 사투와 비뚤어진 연정으로 인해 칼날이 되어버린 김한철 등 다양한 사랑의 형태가 보는 이들의 마음을 진하게 울렸다.가슴 절절한 사랑의 고백을 담은 대사와 촘촘한 스토리, 그리고 로맨스의 분위기를 극대화하는 영상미가 보는 재미를 더했다. 여기에 매회 엔딩을 장식하며 '이강에는 달이 흐른다'를 엔딩 명가로 만들어준 OST와 전통미를 살린 배경음악이 사극의 묘미를 배가시켰다.무엇보다 말투, 걸음걸이, 버릇까지 따라하며 환상의 싱크로율을 자랑한 강태오(이강 역), 김세정(박달이 역)의 열연이 빛을 발했다. '강달(이강+박달이) 커플'과는 또 다른 매력을 가진 로맨스를 보여준 이신영(이운 역)과 홍수주(김우희 역), 범접할 수 없는 카리스마로 후반부를 장악한 진구(김한철 역)까지 배우들의 연기 합이 몰입감을 높였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr